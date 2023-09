Чарлз III поздрави Ким Чен-ун по случай националния празник на Северна Корея

Б ританският крал Чарлз Трети е изпратил послание до севернокорейския лидер Ким Чен-ун, поздравявайки го по случай годишнината от създаването на Северна Корея, съобщиха днес севернокорейски медии, цитирани от Ройтерс.

"В момент, когато гражданите на Корейската народнодемократична република отбелязват националния си празник изпращам най-добрите си пожелания за бъдещето на страната им", се посочва в посланието, цитирано от севернокорейската държавна телеграфна агенция на КЦТА.

По случай 75-ата годишнина от създаването на Северна Корея в събота в Пхенян се проведе военен парад, на който присъстваха официална делегация от Китай и военен оркестър от Русия.

A concert of art group members from the Mangyongdae Schoolchildren's Palace and the Pyongyang Schoolchildren's Palace was given at the Mangyongdae Schoolchildren's Palace here on Monday to celebrate the 75th founding anniversary of the DPRK.#DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/pnQWTs2YLa