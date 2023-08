Крал Чарлз III ще посети Франция през септември

Б ританският крал Чарлз III ще пътува до Франция на 20-22 септември след отмяната на първоначалното му планирано посещение през март заради напрегнати протести срещу реформите на френската пенсионна система, съобщи Елисейският дворец, цитиран от "Ю Ес нюз".

King Charles III will travel to France for a state visit next month, Buckingham Palace and the Elysee said on Thursday, several months after a scheduled trip was cancelled due to protests ➡️ https://t.co/OP16krhJXS

„Това посещение е чест за Франция във време, когато страната ни ще бъде домакин и на Световното първенство по ръгби“, се казва в изявлението на Елисейският дворец.

В изявлението на президентството продължава да се казва, че посещението свидетелства за исторически близките връзки между Франция и Великобритания и двата народа и се добавя, че ще бъде чест на Франция.

Чарлз беше планирал тридневно посещение във Франция в края на март за това, което можеше да бъде първото му държавно посещение, откакто наследи покойната си майка, кралица Елизабет, като британски монарх.

#Britain's King Charles III and his wife Queen Camilla will make a rescheduled state visit to #France next month, Buckingham Palace announced on Thursday.



The visit, from September 20-22, had initially been due to take place in March but was postponed at the last minute due to… pic.twitter.com/fl5OXqqbb1