М ъж, който се е самопровъзгласил за роднина на Адолф Хитлер, наскоро беше осъден за педофилия за целувка на 13-годишно момиче, пише сайтът All that is interesting. Според вестник „Билд“ 69-годишният безработен мъж отговорил на обява за продажбата на гараж, но хвърлил око на нещо друго – непълнолетната дъщеря на продавача Аня.

Спорно е дали Романо-Лукас от Гьорлиц, Германия всъщност е роднина на печално известния диктатор, за когото също се говори, че е имал педофилски наклоности.

Бащата на момичето със сигурност не е имал представа, когато е публикувал рекламата, че ще срещне

педофил, с татуиран лъв на черепа си, който твърди, че е роднина на Адолф Хитлер.

Бащата разказва: „Когато се появи, той не проявяваше никакъв интерес към гаража, а само към Аня. Примами я в апартамента си със сладкиши, купи ѝ дрехи и изкуствени цветя и дори предложи да се ожени за нея“.

Когато родителите на Аня разбират, че мъжът я е целунал, те прекъсват всякакви контакти с него и повдигат обвинения. Романо-Лукас Хитлер отхвърля обвиненията, но съдията по делото установява, че той е целувал Аня „против нейната воля по шията и бузите“.

Romano Lukas Hitler Biography, Wiki, Age, Family, Net Worth, Twitter, Instagram, Facebook, Fast Facts You Need to Knowhttps://t.co/LYUbyx8jto pic.twitter.com/gq2qpknKR9 — wikiagebio (@wikiagebio1) September 5, 2019

„Исках да прекарам свободното си време заедно с нея“, казва Хитлер. „Това бяха просто безобидни целувки за добре дошла. Отхвърлям обвиненията, аз съм невинен“, категоричен е той. В крайна сметка мъжът е осъден за престъплението си.

Спорно е обаче дали Романо-Лукас е наистина роднина на Адолф Хитлер, въпреки че е вярно, че дикаторът има живи роднини, които живеят в Ню Йорк. През 2015 г.

Романо-Лукас твърди, че баща му е внук на брата на бащата на Адолф Хитлер.

Предположението е, че родителите на 69-годишния мъж избягали от Източна Германия и се заселили в Словакия и той бил изпратен в манастир, преди да бъде осиновен от полско семейство. Може би най-объркващи са твърденията Романо-Лукас, че макар името на Хитлер да затруднява живота му и да му коства няколко работни места, той притежава произведения на изкуството, създадени от Адолф Хитлер, които са окачени на стената му.

„След мен няма да има повече наследници с името Хитлер“, казва той. „Това е всичко, срамът трябва да има край. Името е като кръст, който трябва да нося, и него пожелавам на никого“, категоричен е мъжът.

Родословното дърво на Хитлер обаче предполага друго.

Алоис Хитлер, бащата на Адолф, е бил единственото дете, което майка му Мария Шикелгрубер някога е имала. Кой е бащата на Алоис, остава загадка, въпреки че нацисткото правителство твърди, че това е човек на име Йохан Георг Хидлер. Той от своя страна имал брат на име Йохан Непомук Хидлер, който помогнал за отглеждането на Алоис.

Клара Позл Хитлер, майката на Адолф Хитлер, била братовчедка на Алоис. Алоис имал две съпруги, преди да се ожени за майката на Адолф, като един от тези бракове не довел до деца, а другият – две – Алоис-младши и Анджела Хитлер. Междувременно братя и сестри на Адолф Хитлер умират при раждане или малко след това – с изключение на сестра му Паула Хитлер, която никога не е имала деца.

С други думи, докато ДНК-тест не потвърди твърденията на Романо-Лукас Хитлер, той просто ще остане педофил с произведения на изкуството на Адолф Хитлер по стените му. Двата проверими факта са, че той е обвинен и осъден за сексуална атака над дете и че предполагаемият „кръст, който носи“ по отношение на името му е този, който доброволно продължава да носи.

