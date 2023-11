Реконструираха геном на вълнист носорог от ледниковата епоха, ето как

З а първи път в историята е реконструиран митохондриален геном на европейски вълнест носорог. ДНК на изчезналите животни е извлечена от фосилизирани пещерни какавиди на хиени, открити в Германия, съобщава IFLScience.

Вълнестият носорог е обитавал Евразия през плейстоцена. Видът е изчезнал преди около 10 000 години. Оттогава са открити няколко екземпляра, но досега не е имало геноми на европейски популации - всички геномни данни са били от сибирски вълнести носорози - нещо, което озадачава изследователите.

Изследователят Петер Зеебер и колегите му са изследвали копролити, известни още като фосилизирани изпражнения. Може да звучи гадно, но праисторическите какавиди всъщност са безценно оръжие в арсенала на палеонтолога. Те разкриват информация за любопитните същества от древния свят.

A herd of Reindeer and one lone Bull woolly Mammoth roamed in the Ice age I amuse it was Beringia Yukon Siberian steppe or in the north Sea. https://t.co/4tfA0DSN7w — Tm28 (@torm28) November 1, 2023

Учените са анализирали екскрементите на изчезналата пещерна хиена, която е ловувала вълнести носорози. По този начин учените са изолирали ДНК на европейския вълнест носорог, а след това са успели да съставят митохондриален геном - нещо, което никога досега не е правено.

Митохондриалните геноми или митогеномите са генетичната информация, която се намира в митохондриите - прословутата "електроцентрала на клетката". Те се унаследяват и са по-устойчиви на разграждане от ядрената ДНК, което означава, че са изключително полезни при проследяване на произхода на животинските видове. Освен, че са сглобили митогеномите на вълнестия носорог, екипът е реконструирал митогеномите на пещерната хиена. Това им е позволило да надникнат в динамиката на популациите на двата вида.

"Наличието на вариабилност в митохондриалните линии на вълнистия носорог показва, че популационната динамика може да е била много сложна", обяснява Зеебер.

#金曜日だから化石貼る#FossilFriday #PrehistoricPark

Ice Age Eurasia, full of woolly animals not seen in present. The rhino family is also known to have several woolly members.

Prehistoric Park, @Nigelmarven comes dangerous face to face with one horn rhino, Elasmotherium. pic.twitter.com/BoZbS7ueoJ — 🇯🇵Nigelファン🇬🇧 (@MarvenNigel) October 6, 2023

"Налице са няколко митогенома на европейски и азиатски пещерни хиени, така че нашите резултати са допълнение към тях. Новите данни могат да помогнат за изясняване на популационната динамика", посочва още ученият.

Авторите смятат, че може да са открили доказателства за разделяне на популацията преди около 450 000 години. Митогеномите на европейските вълнести носорози се различават от тези на сибирската популация, което предполага дивергенция на двете популации около времето, когато вълнестият носорог се появява в Европа.

Откритията дават уникална възможност да се погледне назад във времето и да се научи нещо за древното минало.

"Проучванията за динамиката на популациите на подвидове, които са изчезнали вероятно поради променящия се климат, могат да помогнат да се предскаже бъдещото развитие и съдбата на съществуващите популации на дивата природа", обяснява експертът.