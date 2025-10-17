Любопитно

9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете

Заболяването протича без ясни симптоми в ранните стадии, но внезапни промени в теглото, умора и подуване на корема могат да са сигнал за проблем. Вижте кои признаци не бива да пренебрегвате

17 октомври 2025, 13:00
10 начина да понижите холестерола и да защитите сърцето си

10 начина да понижите холестерола и да защитите сърцето си
Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)
Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер
Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер
Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother
Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер
Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)

Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)
Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Р акът на яйчниците е сериозно злокачествено заболяване, което се развива в яйчниците – органи от женската репродуктивна система, отговорни за производството на яйцеклетки и отделянето на хормони като естроген и прогестерон. Заболяването често протича без изразени симптоми в ранните си стадии, което го прави труден за откриване навреме. Именно затова той често се диагностицира в по-напреднала фаза, когато раковите клетки вече са се разпространили към други части на тялото – например към коремната кухина или лимфните възли.

(Във видеото: Ракът на гърдата: За профилактиката и ранното диагностициране)

Медицинските специалисти подчертават, че ранното разпознаване на симптомите и редовните профилактични прегледи могат да спасят живот. Жените трябва да обръщат внимание дори на привидно леки промени в организма си, като подуване, умора или болка в областта на корема и таза.

📸 Вижте в галерията ни кои са най-честите симптоми, които могат да подсказват за рак на яйчниците.

Ракът на яйчниците – „тихият убиец“, който често се открива късно
9 снимки
яйцници
яйцници
яйцници
яйцници
Рак на яйчниците Женско здраве Ранна диагностика Симптоми Профилактика Злокачествени заболявания Яйчници Репродуктивна система Разпространение на рак Тих убиец
Последвайте ни

По темата

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Защо никой не знае колко пари печели Тръмп в момента

Защо никой не знае колко пари печели Тръмп в момента

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

pariteni.bg
Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Еминем с нова любов: Рапърът излиза с дългогодишната си стилистка

Еминем с нова любов: Рапърът излиза с дългогодишната си стилистка

Любопитно Преди 27 минути

В продължение на години Малота работи рамо до рамо с 52-годишния Еминем по снимките на негови музикални видеоклипове

Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви и ранени

Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви и ранени

Свят Преди 59 минути

Взривът най-вероятно е причинен от изтичане на газ

Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало“ предложения за промени в Закона за НСО

Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало“ предложения за промени в Закона за НСО

България Преди 1 час

"Продължаващите опити на президента да ползва НСО като евтина PR платформа са унизителни", заявяват от формацията

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Свят Преди 1 час

Срещата се състоя преди планираният разговор в Белия дом между украинския държавен глава и Доналд Тръмп

„Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“

„Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Нови правила: работодателите няма да могат да питат за очаквана заплата на интервю

България Преди 1 час

Държавите членки на ЕС, включително и България, са задължени да транспонират разпоредбите на директивата в своето национално законодателство до 7 юни 2026 г.

Русия свали свой военен самолет над Крим

Русия свали свой военен самолет над Крим

Свят Преди 1 час

„Те отблъснаха украинските атаки до такава степен, че днес успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза Плетенчук по телевизията

Взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив, ранена е жена

Взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив, ранена е жена

България Преди 1 час

Сигналът е получен малко след 7:00 часа сутринта

Костадинов: Управлението е счупено, най-доброто за България е да отидем на избори

Костадинов: Управлението е счупено, най-доброто за България е да отидем на избори

България Преди 2 часа

"Ние сме в политическа криза още от 2021 г.", заяви лидерът на "Възраждане"

<p>Причината за раздялата на Том Круз и Ана де Армас</p>

Край на любовта: Защо Том Круз и Ана де Армас сложиха точка на връзката си

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки края на романса, 63-годишният Круз и 37-годишната Де Армас ще продължат да работят заедно

Бела Хадид

Какво се случва с Бела Хадид? Феновете ѝ са притеснени

Любопитно Преди 2 часа

Мнозина спекулираха относно здравето на модела, след като видеоклип от последното дефиле на Бела започна да става вирусно в социалните мрежи

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

България Преди 2 часа

28-годишният мъж е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб

<p>Какво знаем за разговора между Путин и Тръмп и&nbsp;спора за &bdquo;злобното оръжие&ldquo;</p>

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

Свят Преди 2 часа

След близо двучасов разговор между двамата президенти в четвъртък, Тръмп заяви, че „времето за мир е настъпило“

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Свят Преди 3 часа

"Никой няма право да очаква това", заяви премиерът на Република Северна Македония

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

България Преди 3 часа

Това заяви инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика"

Ивайло Мирчев

Мирчев: Борисов да се еманципира от Пеевски за спиране на кризата

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Victoria’s Secret 2025: Историите, които не видяхте в Instagram

Edna.bg

Ексклузивно: Галин разкри защо изтри всичко от социалните мрежи и спря участията си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Бленджини: Затворил съм страницата със Световното първенство, трябва и състезателите да го забравят

Gong.bg

Поредно признание за волейболните "лъвове"

Gong.bg

ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg