9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете

Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)

Р акът на яйчниците е сериозно злокачествено заболяване, което се развива в яйчниците – органи от женската репродуктивна система, отговорни за производството на яйцеклетки и отделянето на хормони като естроген и прогестерон. Заболяването често протича без изразени симптоми в ранните си стадии, което го прави труден за откриване навреме. Именно затова той често се диагностицира в по-напреднала фаза, когато раковите клетки вече са се разпространили към други части на тялото – например към коремната кухина или лимфните възли.

(Във видеото: Ракът на гърдата: За профилактиката и ранното диагностициране)

Медицинските специалисти подчертават, че ранното разпознаване на симптомите и редовните профилактични прегледи могат да спасят живот. Жените трябва да обръщат внимание дори на привидно леки промени в организма си, като подуване, умора или болка в областта на корема и таза.