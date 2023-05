300 000-годишни отпечатъци разкриват, че хората са ходили на семейни излети край езеро сред гигантски слонове и носорози

Н а горска поляна от брезови и борови дървета в днешна централна Европа, стада от отдавна изчезнали зверове са се събирали да пият вода на брега на древно езеро. Сега изследователи са потвърдили, че ранните хора и техните деца са търсили храна и са се къпели сред тях.

Три редки, 300 000-годишни отпечатъци от ранния палеолит (преди около 3 милиона до 300 000 години) открити в северозападна Германия разкриват, че Homo heidelbergensis, изчезнал вид хора, съществували преди около 700 000 до 200 000 години, са живяли едновременно с праисторически слонове и носорози, чиито отпечатъци са открити на същото място. Проучване от 2018 г. в списание Scientific Reports документира подобна връзка между ранните хора и праисторическите животински видове в Етиопия отпреди 700 000 години. Това обаче е първото доказателство за отпечатък на H. heidelbergensis от Германия и едва четвъртият отпечатък на вида в световен мащаб.

„Тези три отпечатъка представляват „пряко“ доказателство за присъствието на хоминини на мястото“, каза Флавио Алтамура, археолог от университета в Тюбинген в Германия и водещ автор на изследването, описващо вкаменелостите. "Единият отпечатък е принадлежал на възрастен индивид, а другите били много по-малки. Тъй като два отпечатъка са свързани с млади индивиди, това също е доказателство за съществуването на деца на място“, допълни Алтамура.

"Откритието е забележително, защото следите от деца на праисторически места са оскъдни. Повечето от доказателствата, които изследователите имат от най-ранните периоди на човечеството, идват от инструменти, човешки останки и хранителни отпадъци под формата на животински кости", обясни Алтамура. „Детските кости, които са много редки, и е много трудно да се свържат инструменти и хранителни отпадъци с дейността на децата. Така че е много трудно да се каже нещо за тяхното поведение и начина на живот, който са водели."

Новооткритите отпечатъци дават възможност за предположения за това какво е било да си дете преди 300 000 години. „Това е рядък отпечатък на детството в праисторията“, каза Алтамура.

Отпечатъците разкриват аспекти от ежедневния живот на нашите човешки предци, които изследователите описват подробно в проучване, публикувано на 12 май в списанието Quaternary Science Reviews. Става ясно, че отдавна изчезналите хора от Хайделберг са живели на брега на древно езеро сред стада от най-големите сухоземни животни по това време - праисторически слонове, наречени Palaeoloxodon antiquus, които имали прави бивни и са тежали до 13 тона.

Изследователите също така откриват следи, принадлежали на носорог, който те идентифицират като Stephanorhinus kirchbergensis или S. hemitoechus. Това са първите отпечатъци от двата вида, откривани някога в Европа.

„Човешките отпечатъци вероятно са били оставени по време на малък семеен излет“, каза Алтамура. „Можем да предположим, че малка група хоминини, включваща деца, се е разхождала сред слонове и други видове по калния бряг на древно езеро, може би търсейки и събирайки храна, или се къпейки, или просто играейки там.“

Researchers say they found 300,000-year-old human footprints in the Schöningen Paleolithic site complex in Lower Saxony, Germany. The footprints, presumably from Homo heidelbergensis, are surrounded by several animal tracks.



📷University of Tübingenhttps://t.co/hqYCTVTxRK! pic.twitter.com/Kgz9SDfcSR