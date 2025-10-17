Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

А шли Греъм отново завладя подиума на Victoria's Secret, превръщайки се в тъмен ангел на модното шоу през 2025 г., облечена в чувствено бельо и впечатляващи пернати крила.

Супермоделът се завърна с триумф на модното ревю на Victoria's Secret 2025, което се проведе в сряда, 15 октомври, отбелязвайки втората си поява на това емблематично събитие.

За своя звезден момент Греъм дефилира в елегантен черен сутиен и бельо с фини дантелени детайли. Най-забележителната част от визията ѝ бяха огромните черни ангелски крила, изработени от пера, с дълъг шлейф, който се спускаше ефектно зад нея.

Семпла, но изискана, визията на Греъм беше допълнена от черни обувки на висок ток и пищна прическа, която подчертаваше нейната увереност. Усмихната и излъчваща харизма, тя крачеше уверено по подиума, позирайки за възхитените фенове. На 12 октомври супермоделът и марката обявиха участието ѝ в събитието чрез съвместна публикация в Instagram. Във видеото си Греъм сподели колко много я вълнува високата енергия на модното ревю на Victoria's Secret. Тя призна, че когато публиката аплодира, а музикалните изпълнители дават най-доброто от себе си, е почти невъзможно да не се „завърти“ малко по време на дефилето.

Ashley Graham Is a Dark Angel at 2025 Victoria's Secret Fashion Show in Sultry Lingerie and Feathery Wings https://t.co/Rp5vIZTE40 — People (@people) October 16, 2025

Греъм разказа и за ритуалите си преди шоуто. В деня на събитието тя сподели, че сутринта е закарала трите си момчета, които споделя със съпруга си Джъстин Ървин, на училище – и то в пълен грим и бляскава визия. След това се отправи към шоуто на Victoria's Secret, където показа зашеметяващото си бельо и крила. Преди миналогодишното шоу, което отбеляза дебюта ѝ на подиума на марката, Греъм сподели пред списание PEOPLE, че е развълнувана от новата, по-приобщаваща ера на Victoria's Secret.

Embed from Getty Images

„Чувствам се наистина развълнувана“, каза Греъм пред PEOPLE. „Не съм нервна и всичко е много сигурно, няма да ни се случи нищо да изскочи, което ме кара да се чувствам добре, за да мога да го покажа, и честно казано, съм по-развълнувана просто за пълното представяне, което ще се случи по време на шоуто.“

С чувство за хумор Греъм сподели, че първоначално марката ѝ предложила „мъничко, мъничко бельо“, на което тя реагирала с: „Здравейте, току-що родих три деца.“ „Въпреки че беше преди около две години, си помислих: „Има ли още нещо, което можем да облечем?““, разказа тя ексклузивно пред PEOPLE. В крайна сметка избрала боди, в което се чувствала наистина секси. „А когато крилата се показаха, тогава си помислих: „О, да, чувствам се като ангел. Това е горещо.““

Embed from Getty Images

Миналогодишното шоу отбеляза завръщането на Victoria's Secret след шестгодишна пауза, след като беше отменено през 2019 г. Със завръщането си марката обеща нов облик и усещане, запазвайки характерния блясък и очарование, с които е известна. Греъм първоначално се колебаела дали да се включи, тъй като преди това критикувала марката за липсата на разнообразие в моделите и размерите. След откровени разговори с ръководството на Victoria's Secret обаче тя се почувствала уверена, че може да бъде част от тяхното семейство.

„В началото, когато ме поканиха да участвам в шоуто, бях малко колеблива, защото имаше ДНК на марката, от която беше много трудно да бъдеш част толкова години, за толкова много от нас, особено след като израснахме с марката и не винаги се вписвахме в нея, а марката не произвеждаше размери за нас“, сподели тя ексклузивно пред PEOPLE през 2024 г.

Embed from Getty Images

„Когато разговарях с ръководителя на Victoria's Secret и те ме увериха, че надеждата и планът им е да имат по-големи размери, казах „да“, за да може да има повече жени, които да се видят представени на подиума, защото не видяхме това по време на Месеца на модата.“

Тазгодишното шоу отново се проведе в Ню Йорк, родното място на събитието. По подиума дефилираха звезди като Алесандра Амброзио, Алекс Консани, Джиджи Хадид и други. Музикалните изпълнители тази година включваха Миси Елиът, Карол Джи, Мадисън Биър и K-pop групата TWICE, отбелязвайки втора поредна година, в която марката избра изцяло жени за музикалния съпровод. Миналата година публиката беше развълнувана от изпълненията на Шер, Тайла и Лиса от Blackpink.