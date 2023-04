Разтърсващата тайна, която се крие зад единствените успешни бягства от Алкатраз

А лкатрас е известен като най-плашещия затвор на земята. Той е изолиран на остров и е почти невъзможно да се избяга от него. Или поне така са казвали. Така е било до един ден през юни 1962 г. Група от трима мъже се осмелява да направи невъзможното и съдбата им все още остава неизвестна.

Дали са се удавили? Дали са избягали и са си създали нов живот под друг псевдоним?

Защо се говори за това?

Десетилетия наред този случай е бил забулен в мистерия. Никой не е знаел къде са отишли тримата мъже, които са избягали през 1962 г. Полицията не беше чувала нищо.

Така е, докато в началото на януари 2018 г. полицията в Сан Франциско не получава писмо, в което се твърди, че това е Джон Англин, един от избягалите мъже.

Какво съдържа писмото

Ако писмото е легитимно, то може да обясни какво точно се е случило в онзи юнски ден. То би могло да сложи край на всички конспиративни теории, които следват този случай от 1962 г. насам.

Самото писмо е написано през 2013 г., но е държано в тайна от полицията, за да се провери автентичността му, до 2018 г. Тогава ФБР решава да възобнови случая.

Какво прави историята толкова убедителна?

Тази история е наистина невероятна. Алкатрас е смятан за най-жестокия затвор на планетата и в него са били настанявани някои от най-лошите престъпници.

Това е бил затвор с максимална сигурност, от който никога не е бягал затворник. Имало е много опити за това. Някои от тях са били заловени, а други са били намерени мъртви във водата след опит да преплуват залива.

На теория планът бил доста прост. Всъщност е бил много прост. Но той изисквал координацията на много хора, което в Алкатрас би било почти невъзможно.

И така, какво щеше да направи тези момчета различни?

Да се запознаем със затворниците

Членовете на групата били братята Джон и Кларънс Англин, Франк Лий Морис и Алън Уест.

Четиримата мъже имали килии близо един до друг и прекарвали голяма част от времето си в разработване на този план. Този план щял да им отнеме цялата смелост, която можели да съберат, и всички ресурси, до които можели да се доберат.

Морис бил бунтар, на когото престъпленията и затворът не били чужди. На 13-годишна възраст той е осъден за първото си престъпление.

Не знаел, че е предопределен за величие. Само че не това, което повечето хора искат да имат до името си. Той щеше да остане в историята като вдъхновител на това Голямо бягство.

Като възрастен Морис излежава присъда в затвор в много различни щати за много различни престъпления. Преди това той е избягал от затвор в Луизиана, който е наречен "Алкатраз на Юга".

Заловен е година след бягството си за опит за обир на банка. След това залавяне е изпратен в Алкатрас.

Морис не би могъл да направи това сам. Той има нужда от помощ. Тази помощ се появила в лицето на двама братя на име Джон и Кларънс Англин.

Братята прекарват голяма част от детството си в плуване в езерото Мичиган. По онова време това не изглеждало като важен момент, но щяло да им помогне в бягството.

Братята Англин започват да обират банки заедно още като млади хора. Те са заловени и изпратени в затвор в Атланта. Докато са там, те многократно се опитват да избягат, в резултат на което са изпратени в Алкатраз.

Там те се запознават с Франк Морис, главния мозък на групата.

Заедно, с помощта на друг затворник на име Алън Уест, те замислят най-емблематичното бягство от затвора за всички времена.

Важно е да се отбележи, че когато си затворник в Алкатраз, трябва да свършиш много работа. Затворниците служат на американската армия, като изработват дрехи, мебели и обувки.

Затворниците ще трябва да работят и в заводски условия, за да добиват някои от природните ресурси на острова. Те започват да събират ресурси от своите екскурзии навън и били малко под радара на надзирателите, защото били ненасилствени престъпници. Когато се смесваха с убийците, те изглеждаха като невинни ангелчета.

Бандата започнала да изпълнява плана си. Но ако искаха да го направят, те знаеха, че ще имат само един шанс и трябва да го направят така, че да е важен.

Те създали манекени, подобни на хора, които щели да оставят зад себе си, за да си спечелят допълнително време, ако наблизо мине охранител.

Охраната не е била същата като днес. Ако някой от тях ви забележеше да бягате, вероятно щеше да ви посрещне със залп от куршуми.

На пазачите им се е налагало да застрелят много затворници, които са се опитвали да избягат преди, и те нямало да спрат скоро. Това решение, което тримата мъже щяха да вземат, беше "направи или умри".

Всеки имаше своя собствена отговорност. Ако това трябваше да се получи, всеки трябваше да се включи и да изпълни навреме своята част.

Братята Англин отговаряли за изработването на манекенски глави, които да оставят в празните килии. Те ги изработваха много внимателно и много дискретно, за да не бъдат хванати.

Морис отговарял за модифицирането на подобен на акордеон инструмент, който да надува сала и спасителните жилетки.

Заедно те трябвало да изработят инструменти, с които изобщо да излязат от килиите си. Те направили кирки и ключове от предмети от бита, които успели да откраднат и съберат, като лъжици и други прибори.

За щастие на избягалите, Алкатрас се разрушавал доста бързо. Те работели по около четири часа всеки ден, като копаели дупката.

Over the 29 years that Alcatraz served as a federal penitentiary, there were 14 escape attempts from 36 prisoners - 23 were caught, 6 were shot and killed, 2 drowned, and 5 are listed as "missing and presumed drowned". #Facts #FunFact #Alcatraz #Prison #Jail #Escape #SanFrancisco pic.twitter.com/kTeY7gA1a3 — Fact5 (@Fact5Official) September 16, 2019

Солената вода, която преминавала през тръбите, изтичала и правела стените лесно разрушими. Мъжете отстранили вентилационните отвори от килиите си и използвали кирки, за да направят дупките по-големи.

Въпреки че може да си помислите, че от къртенето ще има много шум, това не е така. Защо? Защото те пускали музика, за да прикрият звука.

Морис свирел на акордеона си колкото може по-силно, за да прикрие всякакво блъскане. Зад килиите имаше неохраняем коридор за комунални услуги, по който водеха тръби нагоре и надолу.

Спортната зала в джунглата

Коридорът зад килиите е представлявал основно джунгла. Ако успееха да направят дупките достатъчно широки, за да могат да се промъкнат през тях, лесно щяха да се доберат до покрива.

Щом се озовеха на покрива, щеше да е абсолютно свободно и кой знае какво щеше да се случи. През май 1962 г. братята и Морис са пробили стените в килиите си.

Дупките едва са били достатъчно големи, за да се промушат през тях, но това е било всичко, от което са се нуждаели. Те направили сал и спасителни жилетки, като залепили дъждобрани един за друг. Салът е бил необходим, защото в противен случай групата е щяла да се удави в залива.

До юни Алън Уест е направил достатъчно голяма дупка и планът започва да се изпълнява. След това светлините угаснали в същия ден, в който Уест направил достатъчно голяма дупка.

Те подготвили примамките си, за да излязат от килиите. Братята Англин и Морис се измъкнали лесно от килията си, но Уест не успял.

Уест е подценил колко голяма е дупката му. Останалите се опитали да му помогнат от коридора, но това било безполезно. Трябвало да оставят Ален Уест зад себе си.

Това щяло да помогне на останалите трима, защото направил сала малко по-лек. Те успяха да се доберат до покрива и да се спуснат по стената на сградата.

6/11 Phrank Morris jail cell at @AlcatrazIsland on the anniversary of the escape into the morning of June 12th. Alcatraz Island, San Phrancisco Bay pic.twitter.com/aOa0cQP600 — Phlash Phelps (@Phlash_Phelps) June 15, 2018

Те успели да се промъкнат покрай няколкото охранители, които трябвало да преминат, и към 23:30 ч. вечерта вече били в сала.

Едва на сутринта охраната забелязала, че са изчезнали. Гръмките сирени събудили околността. Ален Уест в крайна сметка се измъкнал, но с право се върнал в килията си и оказал пълно съдействие на властите.

След няколко дълги претърсвания във водата не бяха открити тела. В залива имало някои лични вещи, но не и на тримата мъже.

Много експерти предполагат, че въпреки колко студена е била водата, възрастен мъж би могъл да оцелее около 20 минути във водата. Норвежки товародател забелязал в близост до залива мъртво тяло, облечено в нещо, което приличало на дрехи от Алкатрас, но то не можело да бъде идентифицирано.

Заключението на ФБР

ФБР е стигнало до заключението, че всички те са се удавили. Но документален филм от 2015 г. показва допълнителни доказателства, че братята Англин вероятно са избягали.

Семейство Англин получило коледна картичка, подписана от тях с потвърден почерк. И, семейството получило снимка на нещо, което приличало на братята в Бразилия.

Имало предсмъртна изповед на Робърт Англин, който признал, че дълго време е поддържал контакт с тях.

Но това било единственото доказателство, което братята Англин били запазили до шокиращото писмо, което постъпило в полицейското управление на СанФран през 2013 г. и което опровергавало много слухове.

В писмото се посочва, че са успели, но едва. В него се казва още, че е бил на 83 години и е имал рак.

В бележката се казва, че Франк Морис в крайна сметка умира през 2008 г., а Кларънс е починал през 2011 г. Той дори посочва къде е живял през последните седем години - Минот, Северна Дакота.

Авторът на писмото казва, че ще им каже къде живее, ако му бъде отпуснато едногодишно лечение в затвора.

Писмото било изпратено в опит да се провери дали е истинско или не. Взели му пръстови отпечатъци, но всички доказателства се оказали неубедителни. И до днес случаят остава "студен". През 2014 г. има екип от изследователи, които успяват да изчислят как биха могли да изглеждат днес.

От американската маршалска служба казват, че има вероятност да са се измъкнали, но тя не е вероятна. Това мнение е последвано от последния надзирател, който някога е служил на Алкатраз.

Джим Олбрайт е последният пазач, който напуска острова. Той даде откровено интервю за местните новини в чест на 55-ата годишнина от затварянето на Алкатраз.

Той е бил там по време на бягството и казва, че наистина смята, че всички са се удавили. Смята, че авторът на писмото е дошъл от човек, който е искал да се лекува от рак.

Ако тримата избягали бяха живи, ето как може би щяха да изглеждат. Ей, ако сте от Северна Дакота, може дори да разпознаете един от тях като свой съсед.

В момента всички те щяха да са наближили 90 години, но ако ги хванат, ще носят отговорност за престъпленията си поне още едно десетилетие.

Въпреки че истината за тяхното бягство остава загадка, има много други опити за бягство от Алкатраз. Продължавайте да четете, за да научите повече за тези безплодни стремежи към свобода.

Първият регистриран опит за бягство е направен през 1936 г. от мъж на име Джоузеф Бауърс. Бауърс изпълнявал възложената му задача да изгаря боклук в инсинератора, когато се опитал да избяга и прескочил ограда.

Той е прострелян и пада смъртоносно. Затворниците спорят дали Бауърс наистина се е опитал да избяга, или това е бил опит за самоубийство.

Теодор Коул и Ралф Роу са се опитали да избягат на 16 декември 1937 г. Очевидно те са се подали през железните решетки на цеха за рогозки в затвора. За щастие, в този ден било мъгливо, така че останали незабелязани, когато се добрали довън.

Съобщава се, че са скочили във водата и никога повече не са ги чули.

Опитът с чука за нокти

През 1938 г. Руфъс Франклин, Томас Лимерик и Джеймс Лукас взели в дърводелския цех чук с нокти и го използвали, за да нападнат и убият един от пазачите. Те се добрали до покрива, където Франклин и Лимерик били застреляни.

Що се отнася до Лукас, той бил притиснат в ъгъла и в крайна сметка се предал, когато на мястото пристигнали още охранители.

Петима души, които са били част от блок D-B, за който се предполага, че е бил най-сигурното отделение на затвора, се опитват да избягат от Алкатраз през 1939 г. По някакъв начин те успяват да избягат от килията си и да стигнат до брега.

Те са по средата на строежа на сал, когато са заловени. Единият е убит, другият е ранен, а останалите трима са затворени в карцер.

Решетките са били устойчиви на инструменти

През 1941 г. четири момчета, които работели в индустриалната зона, решили да прескочат дежурните охранители. След това те се опитали да пропилеят решетките на прозорците, за да избягат, но бързо разбрали, че те са устойчиви на инструменти.

Четиримата мъже постъпили разумно и се предали още тогава. Две от момчетата опитали отново в битката за Алкатраз.

Първоначално планът за бягство "Битката за Алкатраз" е разработен от Бърнард Кой (в средата), който по време на Голямата депресия се намира в Алкатраз за опит за грабеж. Задачата на Кой в затвора е била да отговаря за реда в килията.

Като санитар Кой забелязал, че оръжейната галерия се охранява само с решетки, а дежурният офицер има определен график.

Планът им влиза в действие

През 1946 г. кухненският санитар Марвин Хъбард подмамил офицера Уилям Милър и Кой го нападнал отзад. След това Кой и Хъбард пуснали други двама затворници от килиите им.

След това Кой използвал устройство, за да разтвори решетките на оръжейната галерия и се промъкнал през нея. Той откраднал пушка "Спрингфийлд".

Кой използвал пушката, за да сплашва полицаи и да ги взема за заложници, докато се придържал към плана. В крайна сметка те се върнали в главния блок, където освободили още затворници.

Следващата им цел била да осигурят ключа за вратата на двора, за да могат да избягат до пристанището на острова.

Завършило с престрелка

Когато намерили ключа, вече било твърде късно. Ключалката била заклещена и затворниците попаднали в капан. Междувременно, при наличието на много служители в килиите, други служители докладвали на мястото на инцидента.

Когато станало ясно, че целият опит за бягство ще се провали, те, ръководителите на плана, решили да го застрелят.

В крайна сметка някои морски пехотинци били повикани, за да помогнат за успокояване на престрелката. В края на престрелката били убити двама офицери и трима затворници. Ранени са единадесет служители и един затворник, който не е участвал в престрелката.

Докато главните ръководители на плана загубили живота си, двама, които оцелели, били екзекутирани в газова камера заради участието си.