Смачкан от машината: Блогър, критикуващ Си Цзинпин, изчезва мистериозно

В продължение на 12 години Program Think, анонимен китайски блогър, отправя открита критика срещу затягащата се авторитарна хватка на Китай и разширяващото се държавно наблюдение.

Свободният блог предлага смесица от технически съвети за киберсигурност и остри политически коментари – включително съвети как безопасно да заобиколите Великата защитна стена на Китай на интернет цензурата, да развиете критично мислене и да се противопоставите на все по-тоталитарното управление на Китайската комунистическа партия.

Блогърът се гордеел със способността им да прикриват дигиталните си следи и да избягват да бъдат хванати – дори когато все по-голям брой правителствени критици бяха впримчени в резките репресии на китайския лидер Си Цзинпин срещу несъгласието.

След това, през май 2021 г., Program Think изведнъж замлъква.

Блогът спира да се актуализира и неговите акаунти в Twitter и GitHub затихват. Авторът им обещава на последователите никога да не остават неактивни повече от 14 дни. Мнозина се страхуват, че блогърът е бил сполетян от злополука или заболяване, или че е проследен и задържан от властите.

The wife of a blogger recently sentenced to seven years in a Chinese prison for “inciting subversion of state power” believes she has the answer to the question: What happened to Program Think? https://t.co/iTyVV817Hz — CNN International (@cnni) March 29, 2023

Спекулациите изобилстват, но никой не успява да предложи конкретни доказателства.

Program Think толкова внимателно пазеше самоличността си, че никой от поддръжниците не знаеше кой е блогърът – освен че е бил програмист в континентален Китай с десетилетна кариера в информационната сигурност.

Сега, почти две години по-късно, съпругата на блогъра, наскоро осъден на седем години в китайски затвор за „подстрекаване към подривна дейност срещу държавната власт“, вярва, че има отговор на въпроса: Какво се случи с Program Think?

'Как е възможно?'

Жената с фамилно име Бей е съпруга на Руан Сяохуан, 45-годишен мъж, който биваотведен от полицията от дома му в Шанхай на 10 май 2021 г. – един ден след последната публикация в блога на Program Think.

Задържането на Руан хваща Бей напълно изумена. И тя би била още по-шокирана да научи, че съпругът й пише блогове за политически чувствителни теми.

„Полицията ми каза, че неговият случай е много сериозен и си помислих как е възможно?“, споделя Бей пред CNN.

„Той е маниак на тема технологии и обича да се рови. Откъде може да има толкова много енергия, за да пише статии за актуални политически събития?

Chinese blogger and hacker 'Program-think'编程随想 (realname:Ruan Xiaohuan阮晓寰) was recently convicted by Shanghai court of Inciting Subversion of State power and sentenced to 7 yrs. Ruan is the 1st and most famous blogger who teaches people to break through the Chinese Wall.1/ pic.twitter.com/IU2fterHNO — Yun Xie (@Yun__Xie) March 22, 2023

По време на разследването и съдебните процедури Бей не успява да научи много подробности за случая на съпруга си, тъй като властите ѝ казват, че той включва „държавна тайна“. Руан е бил съден тайно и Бей го е видяла отново едва при произнасянето на присъдата му в Шанхайския съд номер 2 на 10 февруари тази година, каза тя.

„Той беше необичайно слаб и косата му бе побеляла почти изцяло“, каза Бей. Руан не казал нито дума и половината от лицето му било покрито с маска.

„След произнасянето на присъдата той се обърна и ме погледна, сякаш изразяваше несъгласие и търсеше помощ. Мога да кажа, че присъдата е много по-тежка, отколкото е очаквал“, каза тя. „Казах му: „Обжалвай“.

Според копие от присъдата, видяно от CNN, съдът постановява, че Руан е „отдавна таил недоволство“ от политическата система и социалното управление на Китай.

„От юни 2009 г. (Руан) е използвал компютъра си, за да напише повече от сто бунтовни статии, които разпространяват слухове и клевети, атакуват и клеветят текущата политическа система на страната, подбуждат към подривна дейност на държавната власт и намерение да свалят социалистическата система,“ се казва в присъдата на съда.

Добавя се, че статиите, публикувани в задгранични платформи, са привлекли „голям брой интернет потребители да четат, коментират и споделят, причинявайки пагубни последици“.

Но в съдебните документи не се споменава името на блога на Руан, нито се предоставят подробности за съдържанието, което се смята за подривно. След произнасянето на присъдата съдията поискал от Бей да подпише споразумение да не публикува присъдата, което тя отказала", казва самата Бей пред CNN.

An anonymous Chinese tech and political blogger called “Program-Think” 编程随想 stopped posting in May, and rumours are swirling as to why – The Diplomat https://t.co/ptjgoSiQ3D — Sense Hofstede (@sehof) July 24, 2021

Решена да разбере какво са укрили властите от нея, Бей научи как да използва VPN или виртуална частна мрежа, за да заобиколи строгите интернет ограничения на Китай.

„Не може да е просто съвпадение“

Цялата информация за блога съвпада с тази на компютъра на нейния съпруг. Блогът стартира през 2009 г. и последната му публикация, дълъг списък с препоръки за книги, беше публикувана на 9 май – ден преди Руан да бъде отведен и лаптопът му да бъде конфискуван. Имало и период от четири месеца, спомня си Бей, когато Руан бил болен и прикован на легло, който съвпада със затишие в публикуването в блога.

"Стилът на писане и стремежите на автора изглеждат твърде познати, както и неговата откровеност и увереност, които понякога граничеха с арогантност", казва Бей.

По време на полицейски разследвания тя научила, че съпругът ѝ е публикувал повече от 700 статии в чуждестранна платформа – точно както направил Program Think.

„Не може да е просто съвпадение“, каза Бей.

„Осъзнах под какъв натиск е бил той толкова дълго време. Той правеше всички тези опасни неща, носейки толкова много тежест на раменете си съвсем сам“, каза тя.

„Дори след като беше заловен, никой не можа да му помогне, защото никой не знаеше, че той е Program Think.“

CNN не успя да потвърди онлайн самоличността на Руан и съобщенията до имейл адреса, посочен в блога на Program Think, са останали без отговор. CNN направи многократни телефонни обаждания до междинния съд номер 2 в Шанхай, но не успя да се свърже с никого, който желаеше да коментира случая на Руан или да отговори дали присъдата му е свързана с блога на Program Think.

Бей обаче е убедена, че двамата са свързани и каза, че съжалява, че не е научила по-рано за това, което смята, че е онлайн самоличността на нейния съпруг.

Миналия месец Бей назначи двама от най-известните китайски адвокати по правата на човека, Мо Шаопинг и Шан Баоджун, като защитници на Руан по обжалването му.

Но Висшият народен съд в Шанхай ги отхвърли, твърдейки, че Руан е поискал правна помощ и държавата вече му е назначила двама адвокати.

CNN се обърна към Върховния народен съд на Шанхай за коментар. В политически чувствителни случаи държавата често отказва назначени от семейството адвокати и назначава свои собствени адвокати вместо това.

Въпреки официалния натиск върху нея да мълчи, тя реши да оповести публично случая на Руан, надявайки се, че медийното излагане и общественото внимание може да помогнат на съпруга й да получи справедливо обжалване.

„Пропуснах възможността (да му помогна) за първия му процес. Не мога да пропусна и обжалването, това е последният шанс – трябва да се уверя, че ще бъде справедливо“, каза тя.

В интервю с държавното списание преди години, Руан каза: „Аз съм човек, който е очарован от технологиите, само новите технологии ме изпълват със страст.“

🗞 “Program-Think”, a blogger who posted about how to circumvent China’s Great Firewall and criticisms of the Chinese government, has suddenly stopped posting, sparking concerns for their safety.https://t.co/942iyiWIM4 — Human Rights Pulse (@PulseHuman) July 8, 2021

До ареста си, спомня си Бей, Руан прекарвал часовете в работа от кабинета си със северно изложение, пишейки на клавиатурата си или четейки.

"Руан никога не се интересуваше много от парите или материалния комфорт. Вместо това той копнееше за това, което наричаше „духът на отворения код“ – свобода, откритост, споделяне и сътрудничество", каза Бей.

Руан работел в кабинета си, когато полицията почука на вратата на апартамента на 10 май 2021 г., споделя Бей. Тя помислила, че е доставка на бутилирана вода и помолила съпруга си да отговори.

Руан бил отведен със сила, счупвайки стъкла на очилата си. Повече от половин дузина полицаи нахлули да претърсят апартамента им. Търсенето е продължило от обяд до ранните часове на следващия ден.

В съдебните документи се казва, че полицията е конфискувала също iPhone, телефон Xiaomi и лаптоп Huawei, но Бей казва, че това са нейните устройства

Първоначално съдържанието в блога не е политически, а технологично, но с нарастването на профила на Program Think нарастват този тип публикации, а заедно с това и контролът от китайските власти.

През 2019 г. в публикация, озаглавена „Защо властите не могат да ме хванат – обобщение на опита ми със сигурността след десет години антипартийни дейности“, Program Think казва, че държавни хакери два пъти са се опитали да атакуват неговия акаунт в Gmail; и разделът за коментари на блога беше наводнен от това, което блогърът подозираше, че са наети от правителството коментатори.

Но Program Think остава невъзмутим и продължава да пише блогове, докато не изчезна без следа.

„Един човек срещу държавната машина"

Китайските власти никога не са споменавали публично Program Think. Но много китайски правозащитници, китайски експерти и последователи на блога смятат, че Руан наистина е изчезналият блогър.

Няколко международни правозащитни групи, включително PEN America и Human Rights Watch, също свързаха Руан с Program Think и призоваха за незабавното му освобождаване.

Джоу Фенгсуо, студентски лидер по време на движението Тянанмън през 1989 г., каза, че официалната тайна около Program Think издава страха на властите от влиянието на блогъра.

„Под повсеместното наблюдение на Комунистическата партия – както онлайн, така и в реалния живот, той успя да продължи 12 години – това само по себе си е невероятна легенда“, каза Джоу, изпълнителен директор на човешките права в Китай.

Program Think лесно можеше да се радва на комфортен живот и въпреки това той избра да използва опита си, за да разпространи идеята за свобода, каза Джоу. „Той е повлиял на много хора – стотици хиляди“, каза той. „Това е един човек срещу държавната машина.“

За привържениците на Program Think самото съществуване на блога служи като открито предизвикателство към авторитета на партията, както по отношение на идеологията, така и по отношение на технологиите.

Translation: “Program-Think,” Notorious Anonymous Chinese Blogger, Feared Detained https://t.co/407Zjq2Und pic.twitter.com/ifp3YN3J7g — China Digital Times (@CDT) June 26, 2021

Някои сравняват блогъра с „V“, маскирания борец за свобода в графичния роман на Алън Мур „V като Вендета“. Други нарекоха Program Think China „кибер Прометей“, древногръцкия бог, който открадна огъня от небето и го даде на човечеството.

Ерик Лиу, анализатор в China Digital Times, базиран в САЩ новинарски уебсайт, проследяващ цензурата в Китай, каза, че е следвал „Program Think“ от самото начало.

В началото блогът не се открояваше като особено чувствителен, защото по това време в китайския интернет изобилстваха критични гласове, според Лиу.

„Именно бързото свиване на политическото пространство на Китай през последното десетилетие го тласна към челните редици на дейностите на така наречената антикомунистическа партия“, каза той.

Търсенето на „Program Think“ е силно ограничено в китайския Weibo, подобен на Twitter. В препратка към блогъра потребител на Weibo публикува в петък: „(Човек) може само да програмира, но не и да мисли.“ Оттогава тази публикация е изтрита от резултатите от търсенето.

След присъдата на Руан името му също беше забранено в китайските социални медийни платформи.

„Властите не искат хората да говорят за него и последното нещо, което искат, е кампания за солидарност (за призоваване за освобождаването му)“, каза Лиу.

Въпреки че може никога да няма официално потвърждение дали Руан и Program Think са едно и също лице, много последователи са убедени, че са. И независимо от задържането му от властите, те казват, че знанията и идеите, споделени в блога, вече са се разпространили надлъж и нашир.