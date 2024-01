Разкрита ли е мистерията: Какъв е произходът на тебеширения гигант

П о хълмовете на английската провинция в Дорсет можете да намерите гигантска, тебеширена, гола фигура. Произходът на тази фигура – примитивният човек „The Man Rude of Cerne", по-известен като „Cerne Abbas Giant"– се обсъжда от векове, но ново проучване вярва, че най-накрая мистерията е разкрита.

Има много теории за самоличността на гиганта. Тези предложения включват саксонско божество, езически символ на плодородието или древния гръко-римски герой Херкулес. Някои дори твърдяха, че фигурата има за цел да се подиграе с Оливър Кромуел, държавникът от 17-ти век, наречен на шега „Херкулес на Англия“ от враговете си. Според тази теория фигурата трябваше да се подиграе с пуританството на Кромуел.

В нова статия двама историци събират купища доказателства, за да твърдят, че гигантът Cerne Abbas наистина изобразява Херкулес, създаден като смела забележителност, за да маркира място, където саксонските армии биха могли да се съберат, за да се бият с мародерстващите викинги.

По-късно обаче историята е пренаписана от монаси, може би с надеждата да осигурят богатството на местния светец-покровител.

Изследователите отбелязват, че Херкулес почти винаги е изобразяван в произведения на изкуството с тояга, както и други мотиви, наблюдавани на гиганта от Cerne Abbas, като голота и изпъкнали ребра.

„На пръв поглед ранната средновековна загадка изглежда странна, за да бъде фигура, която прилича на класическия бог Херкулес“, пишат д-р Хелън Гитос и д-р Томас Морком.

„Херкулес беше една от най-често изобразяваните фигури в класическия свят и неговата тояга действаше като идентификационен етикет, като ключовете на Свети Петър или колелото на Света Екатерина. Той обикновено е изобразяван в движение, както в Cerne Abbas, а ребрата, долната линия на стомаха и голотата са типични“, обясняват авторите на изследването.

