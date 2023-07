Абсолютна суматоха: Този гигант ще ви изуми

А монити с размерите на възрастен човек са обитавали океаните на Земята преди около 80 милиона години. Днес техните вкаменелости могат да се намерят из най-различни места по света, но най-големият от тях бил открит в Германия през 1895 г. и настанала абсолютна суматоха.

The Biggest Ammonite Fossil Ever Found Was A Whopping 1.8 Meters

https://t.co/QTDaQJIns6 — Dazz (@DazzDzatron) June 10, 2023

Останките принадлежали на вида Parapuzosia seppenradensis, за който се смята, че е най-големият амонит. Фосилът се извисявал на 1,8 метра, но не бил цял, което е често се срещано при големите вкаменелости.

В миналото най-големите амонити, които съществували били около 2,5 до 3,5 метра в диаметър, което ги приближава до размера на най-тежката костна риба в света – гигантската слънчева риба.

Океанските слънчеви риби са особено интересни, защото започват живота си като малка пуканка, след което съвсем небрежно се превръщат в един от гигантите на моретата. Амонитите донякъде имат подобно развитие.

Видовете амонити много се различават по размер – от изключително миниатюрни до гигантски. Повечето от най-големите видове обаче са еволюирали от късната юра нататък. Може би един от най-странните, известни на науката, амонити е Diplomoceras maximum, който е живял преди около 68 милиона години. Забележителен с очакваната продължителност на живота от около 200 години, той също бил много запомнящ се със своята странна форма, подобна на кламер.

Наутилусът, вид който днес живее в нашите океани, вероятно прилича най-много на изчезналите амонити, но любопитното е, че не е най-близкият им роднина. Оказва се, че амонитите са по-тясно свързани с подклас Coleoidea, който включва октоподи, калмари и сепии.

Giant 115 million-yr-old #fossil that's as big as a car tyre and weighs 111kg is found on #British beach

Fossil hunter discovers the ammonite at 'Dinosaur Island' on the Isle of Wight

22-yr-old says the 17-stone fossil is the 'biggest and best' he has ever found pic.twitter.com/NDV9wjsIA4 — Hans Solo (@thandojo) June 9, 2023

Най-голямата вкаменелост на амонит е намерена преди повече от век и досега не сме открили много големи амонити, които биха могли да се конкурират по размер. Това, което учените открили, било, че ако се надявате да откриете някои от най-големите вкаменелости на амонит на Земята можете да имате късмет и от двете страни на Атлантическия океан. Установено е, че както в Англия, така и в Мексико има необичайно високи концентрации на черупки от възрастни индивиди, което може да означава, че това са били места за чифтосване или излюпване.

Подобно на живите калмари и сепии, може да се окаже, че амонитите са мигрирали към тези места, за да завършат жизнения си цикъл, за да умрат, оставяйки огромните си черупки разпръснати по морското дъно.

So we went for some birthday fossiling this afternoon and found a piece of an enormous ammonite - by far the biggest fossil I've ever found!



The little one for comparison was the size of most I've found there! pic.twitter.com/BK4fPusarL — Alex Holt (@AlexJHolt) April 2, 2021

Амонитите изчезнали след като астероид се сблъскал със Земята в края на периода Креда и има много какво да научим за тези удивителни създания, докато изследваме техните вкаменелости.

