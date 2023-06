Фосили разкриват подробности за развитието на живота на Земята

М олекулярните фосили разкриват подробности за ранния период от развитието на живота на Земята, съобщава Ройтерс. Вкаменелости на клетъчна мембрана са идентифицирани в скали, датиращи отпреди около1,6 млрд. години. Учените наричат този период "изгубения свят" на микроскопичните организми, които са се срещали в ранния период от развитието на живота и от които се развиват гъби, водорасли, растения, животни, хора.

Тези останки се отнасят към протерозоя - ключов период за еволюцията. Оттогава са фосилите на микроскопични организми, населяващи водата. Новоидентифицираните фосили са рудиментарни форми - мастна молекула, съдържаща се в клетъчни мембрани на еукариотите. Еукариотите притежават комплексна клетъчна структура, включваща атомно ядро, изпълняващо ролята на команден и контролен "център", и клетъчна органела - митохондрия, осигуряваща енергия на клетката.

Новоописаните фосили се отнасят до молекулярни остатъци. Не е ясен нито техният размер, нито външният вид, поведение, нито дали са били едноклетъчни или многоклетъчни.

