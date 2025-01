Голяма изненада: Черепът на „сестрата на Клеопатра“ всъщност е на 11-годишно момче

Ч ереп, за който отдавна се предполагаше, че е от Арсиноя IV, полусестрата на Клеопатра, всъщност е от юноша, който е имал генетично заболяване, според изследователи. В ново проучване комбинацията от компютърна томография и ДНК анализ доказа веднъж завинаги, че скелетът, открит в Турция преди век, не е на Арсиноя.

През 1929 г. е намерен скелет в мраморен саркофаг в сграда, наречена Октагонът в Ефес, археологически обект в Турция, който се гордее с масивен храм на Артемида, древногръцката богиня на лова. Нямаше гробове или надписи, но археолозите по това време заключиха, че погребението е направено за важна млада жена. Те предположили, че обитателката на гробницата може да е била Арсиноя IV, която вдига оръжие срещу своята полусестра и Юлий Цезар и повежда обсадата на Александрия през 48 до 47 г. пр.н.е. Арсиноя и нейните войски губят тази битка и тя търси убежище в Храмът на Артемида в Ефес. През 41 г. пр. н. е., когато тя била на 22 години, Марк Антоний наредил екзекуцията ѝ.

В проучване, публикувано в петък (10 януари) в списание Scientific Reports, екип от изследователи проучи отново възможността черепът, открит преди век, да е полусестрата на Клеопатра. Техният радиовъглероден анализ на останките поставя датата на смъртта на човека между 205 и 36 г. пр.н.е., което съвпада с исторически записаната смърт на Арсиноя IV. Въпреки това, етапът на развитие на скелета предполага, че човекът е бил само на 11 до 14 години - много по-млад от Арсиноя IV.

„Но тогава дойде голямата изненада“, казва в изявление водещият автор на изследването Герхард Вебер, професор по еволюционна антропология във Виенския университет. „При многократни тестове и черепът, и бедрената кост ясно показаха наличието на Y хромозома – с други думи, мъжка.“

Тъй като костите на черепа са по-тънки и по-крехки от очакваното, изследователите допълнително изследват скелета и откриват деформации, които не са били забелязани преди.

Един от черепните шевове - криволичещите линии на черепа, където отделните кости се сливат по време на живота - вече беше затворен, което обикновено не се случва, докато човек не е навършил 65 години. Ранното затваряне на този черепен шев причини черепа на момчето да бъде асиметричен.

По-поразително, отбелязват изследователите в своето проучване, е необичайно оформената горна челюст на човека, съчетана с поне един зъб, който няма доказателства за износване. И двете характеристики предполагат, че момчето е имало неправилно функционираща горна челюст и потенциално малка, необичайно ориентирана долна челюст.

Едно възможно обяснение за тези черти на черепа и челюстта е рядко генетично заболяване, наречено синдром на Трийчър Колинс (TCS), според изследователите. Това състояние засяга развитието на лицето и главата, причинявайки малка челюст, наклонени надолу очи и проблеми със слуха и зрението. Въпреки че екипът се опита да използва генетичен анализ, за ​​да идентифицира TCS в юношата, оцелелите сегменти от ДНК бяха недостатъчни, за да го докажат.

Но защо това момче със смущения в развитието е погребано във видния октагон в Ефес остава загадка, пишат изследователите в проучването.

„Това, което сега можем да кажем със сигурност, е, че лицето, погребано в Октагона, не е Арсино IV и търсенето на останките ѝ трябва да продължи“, заключават те в проучването.

