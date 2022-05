Клеопатра е била не просто съблазнителка, но и голям интелектуалец

К леопатра VII (69 – 30 г. пр. н. е.) е била кралица на Птолемеевото кралство Египет и последният му действащ владетел.

Известна с любовните си връзки с Марк Антоний и Юлий Цезар, Клеопатра често е описвана като съблазнителка, изковала позицията си в леглата на могъщи мъже.

Клеопатра обаче е била могъщ владетел, но исторически разкази я дискредитираха, намалиха значението на успехите ѝ и значително преувеличаваха нейната недискретност. Общият възглед за Клеопатра, представен в древен римски текст и популяризиран в съвременните медии, е този на изкусителка, която използва сексуалните си таланти, за да спечели политическо предимство.

The submerged temple of Cleopatra in Alexandria, Egypt. #archaeohistories pic.twitter.com/Ao3lWtQKTB

Това, което тези древни разкази пропускат да споменат, е, че тя всъщност е била един от най-големите интелектуалци на своето време. Тя е обучавана от водещите учени от елинистичния свят и учи в учебния център Музейон в Александрия, където е била известната Александрийска библиотека. Там тя учи география, история, астрономия, философия, международна дипломация, математика, алхимия, медицина, зоология и икономика.

Клеопатра е единственият член на нейната династия, който говори древноегипетски и чете йероглифи. Освен това тя е знаела древногръцки и езиците на партяните, евреите, мидяните, трогодятите, сирийците, етиопците и арабите.

Известно е, че Клеопатра VII е написала няколко произведения, свързани с билки и козметология. За съжаление, всички нейни книги са изгубени в пожара от 391 г. сл. Хр., когато голямата Александрийска библиотека е унищожена. Известният лекар Гален изучава нейните произведения и успява да пренапише няколко рецепти, създадени от нея. Едно от лекарствата, които той също предлага на пациентите си, е специален крем, който помага на мъжете да си върнат косата.

A statue probably representing the Ptolemaic Queen Cleopatra III, 142-101 BCE, in the sunken city of Thonis, Heracleion. pic.twitter.com/NB2BEEDGoP