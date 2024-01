"Геометрично чудо": Археолози откриха следа към гробницата на Клеопатра

П од храм в древния разрушен град Тапосирис Магна на египетското крайбрежие археолозите откриха огромен, впечатляващ тунел, който експертите определят като "геометрично чудо".

По време на продължаващите разкопки и проучвания на храма Катлийн Мартинес от Университета на Санто Доминго в Доминиканската република и нейните колеги откриват структурата на 13 метра под земята. Двуметровият тунел е бил издълбан през невероятните 1305 метра пясъчник, съобщи „Science alert”.

Според египетското министерство на туризма и антиките дизайнът му е забележително подобен на 1036-метровия тунел на Евпалинос - акведукт от VI в. пр.н.е. на гръцкия остров Самос. Често определян като чудо на техниката, каналът е бил безпрецедентен като дизайн и конструкция за времето си.

Макар че тунелът Тапосирис Магна не е без аналог, неговото инженерно решение все пак е също толкова впечатляващо.

Части от тунела са потопени във вода, макар че като оставим настрана приликата му с тунела Евпалинос, неговото предназначение засега е неизвестно.

