Разкрийте оставащите мистерии около "Титаник": От пътниците до трагедията

Н а 15 април 1912 г. най-известният кораб в историята потъва на дъното на Атлантическия океан, след като се удря в айсберг по време на първото си пътуване от Саутхемптън до Ню Йорк.

Известната трагедия води до смъртта на повече от 1500 души, включително деца, а останките на кораба сега лежат на морското дъно на около 350 морски мили от бреговете на Нюфаундленд, Канада.

On the 112th anniversary of the tragic sinking of the Titanic, we remember with deep sadness and respect the over 1,500 people who lost their lives on that fateful night of April 14th to 15th, 1912. 🥀 pic.twitter.com/yeoxbtyQAK — Jusagi 🖌️🐰🎨 / Joanna Larraga (@Jusagi91) April 14, 2024

С течение на годините корабът "Титаник" става обект на безкрайна поредица от филми и новинарски репортажи.

Въпреки това изминават 112 години и днес, когато се отбелязва годишнината от потъването му, все още има безброй въпроси без отговор за това как се е развила трагедията с кораба, който бе наречен "непотопяем".

Тук MailOnline разглежда оставащите загадки на "Титаник", на които може би никога няма да разберем отговора, включително какво се е случило с пътниците и дали айсбергът наистина е причинил катастрофата.

Какво се е случило с пътниците?

Повече от 1500 души - около 70% от пътниците на борда - загиват трагично, след като "Титаник" се ударя в айсберг преди 112 години.

Телата на около 1160 пътници обаче така и не са открити, а къде се намират те, остава загадка и до днес - те са безследно изчезнали и никога повече не са видени.

От повърхността на океана са извадени само около 340 тела с все още поставени спасителни жилетки, което кара хората да се питат какво се е случило с останалите.

Сред тези, които никога не са намерени, са американският бизнесмен Бенджамин Гугенхайм, роденият в Ливърпул корабен стюард Томас Питър О'Конър и капитанът на кораба Едуард Смит.

Джеймс Делгадо, морски археолог и историк, който сам се е гмуркал до потъналия кораб, заявява, че в останките от луксозния лайнер все още може да има "някакво подобие на човешки останки".

"Учените смятат, че това е възможно, но това е наука, за която не знаем много, особено в дълбокия океан", каза Делгадо пред MailOnline.

В разговор с MailOnline от Вашингтон Делгадо добавя, че "дори зъбите се разтварят" след продължителен престой на океанското дъно, което е населено предимно с микробен живот.

Той е направил две експедиции до останките на "Титаник" - през 2000 г. и през 2010 г. - и ги нарича "много отрезвяващо и силно място".

In honor of the 112th anniversary of the TITANIC's sinking, my #MovieReview Barbara Stanwyck, Clifton Webb, Robert Wagner & Thelma Ritter set sail on the maiden voyage of the doomed liner. TITANIC (1953) is shot for glamor in spectacular black and white. https://t.co/B47zAgsxud pic.twitter.com/oxYqL5fm0q — Steve Hayes (@SteveHayesTOQ) April 14, 2024

"Това, което виждате и което е много убедително, са чифтове обувки, които са разпръснати и предполагат, че това е мястото, където те в крайна сметка са останали", казва Делгадо, който е старши вицепрезидент на археологическата фирма SEARCH Inc.

"Това е осезаемо напомняне за загубата на тези хора", споделя Делгадо.

През 112-те години след катастрофата експедициите до "Титаник" не са открили никакви човешки останки, според RMS Titanic Inc, компанията, която притежава правата върху останките на кораба.

Телата вероятно са се разложили или са били изядени от морския живот на тази дълбочина, включително риби и ракообразни като скариди, както и от бактерии.

Съществата, приспособени към тази уникална подводна екосистема, биха консумирали човешката кожа и тъкан, но какво да кажем за костите?

Професор Джон Касела, криминалист от Атлантическия технологичен университет в Слиго, Ирландия, казва, че костите се разграждат бързо в солена вода.

On April 15 1912, Titanic sank. Now, today is the 112th anniversary of the sinking of the Titanic.

(https://t.co/n4duKH5zkD)

#Titanic112 pic.twitter.com/s2VCfgXmJN — JB (@jorgepb99_) April 15, 2024

Костите се състоят от минерал, наречен хидроксиапатит, съставен предимно от калций и фосфат, но и от много други по-малки молекули - казва той пред MailOnline.

"Водата ще подпомогне разтварянето или разтварянето на този костен минерал и, разбира се, на крехките органични протеини, които помагат за слепването на костта", споделя Касела.

Професор Касела заявява, че дори след 100 години в руините може да има човешки кости, но това зависи от нивото на солената вода, рН на водата и въздействието на микроорганизмите.

Професор Дам Сю Блек, съдебен антрополог и президент на колежа "Сейнт Джон" в Оксфордския университет, заявява, че костите "не обичат да са под вода".

"В действителност разрушенията са причинени от хищници. Морските обитатели виждат в костите резервоар за калций, който трябва да се използва", казва Блек.

Останките на "Титаник" са открити едва през септември 1985 г., повече от 73 години след потъването.

Според професор Касела дори в студена и бедна на кислород среда, каквато е дъното на океана, разлагането на телата би се забавило, но не и спряло.

Независимо дали са там или не, намирането на човешки останки на мястото на Титаник вероятно ще изисква подводните изследователски кораби да нарушат части от потъналия кораб - нещо, което им е забранено да правят.

Титаник вече е в крехко състояние, тъй като бактериите разяждат желязото в корпуса на кораба и в крайна сметка ще погълнат целия кораб.

Това, което е останало от кораба, се разрушава толкова бързо под водата, че може да изчезне напълно през следващите 40 години.

Наистина ли айсберг е причината за трагедията?

Друг въпрос, на който много хора се опитват да намерят отговор, е дали корабът наистина е потънал заради айсберг и защо екипажът не го е видял.

Пасажерите, които са оцелели след трагедията, разказват за прекрасна, безоблачна нощ, като някои дори твърдят, че са прекарали последните си мигове на палубата, преди да се качат на спасителната лодка, обсъждайки яркостта на звездите - така че как е бил пропуснат?

Една от теориите предполага, че феноменът е предизвикан от странно метеорологично явление, което вероятно е скрило айсберга, докато не е станало твърде късно, и е затруднило комуникацията с близкия кораб.

Историкът и телевизионен водещ Тим Малтин твърди, че екипажът на "Титаник" е станал жертва на термична инверсия, която се причинява от лента студен въздух, която се налага под лента по-топъл въздух, съобщава "Таймс".

Той смята, че студеното течение в Северния Атлантически океан, наречено Лабрадор, е изтласкало този студен въздух под топлото течение Гълфстрийм, създавайки мираж.

Светлинните лъчи са огънати надолу, което създава илюзията, че хоризонтът е по-високо, отколкото е в действителност.

Разпръснатата светлина също така създава мъгла, която се задържа над водата и която според Малтин вероятно е скрила айсберга зад нея в безлунната нощ.

Тези, които се намират на наблюдателната точка - гнездото на гарвана на кораба, вероятно са видели само разликата между истинския хоризонт и пречупената светлина като мъгла.

Тази "мъгла" е описана по-късно от оцелели членове на екипажа, както и от други кораби в района по това време.

Според Малтин, автор на "Титаник", докладите на оцелелите и спасителите ясно показват наличието на термична инверсия през тази нощ: Титаник", автор на книгата "Титаник - една много измамна нощ".

По-късно наблюдателите казват, че айсбергът е изглеждал тъмен, тъй като мъглата е размивала линиите му и е затруднявала разграничаването му от морето.

"Причината, поради която бергът изглеждаше тъмен, беше, че те го виждаха на фона на по-светла мъгла", казва Малтин пред "Таймс".

🚢Sinking of the Titanic🚢

12:05 AM April 15, 1912 — Captain Edward Smith the ship’s life boats to be uncovered and passengers mustered. pic.twitter.com/AZ2A9yaeP5 — History Calendar (@historycalendar) April 15, 2024

Джеймс Муди е бил на нощна вахта, когато е станал сблъсъкът, и е приел обаждането от вахтения, като го е попитал: "Какво виждаш?". Човекът отговорил: "Айсберг, пред нас.

Към 2,20 ч. сутринта, когато на борда му все още имало стотици хора, корабът потънал под вълните, отнасяйки със себе си повече от 1500 души, включително и Муди.

Сред намиращите се наблизо кораби, които можеха да помогнат за спасяването на част от 2240-те пътници и екипажа, беше SS Californian, който не успя да се свърже с "Титаник" и да забележи, че той потъва заради мъглата.

Той не е превозвал пътници и е щял да има достатъчно място за хората на "Титаник".

Заради фалшивия хоризонт членовете на екипажа на SS Californian са си мислели, че гледат много по-малък кораб, който е по-близо до тях - теоретизира Малтин.

Те смятат, че като малък кораб другият кораб няма да е оборудван с безжичен оператор, и затова стигат до заключението, че най-добрият начин да се свържат с "Титаник" ще бъде чрез мощна морзова лампа.

Тя е забелязана за кратко от намиращите се на "Титаник", както по-късно казва полковник Арчибалд Грейси, който оцелява след трагедията.

Той разказва, че е посочил на другите пътници "ярка бяла светлина", която според него идвала от кораб "на около пет мили".

"Но вместо да стане по-ярка, ние видяхме как светлината избледнява и след това изчезва напълно", е цитиран да казва полковник Грейси в книгата "Титаник: Разказът на оцелелия полковник Арчибалд Грейси" от Дебора Колкът.

Морзовата азбука, изпратена от SS Californian до Titanic и обратно, е била изкривена от мъглата и затова те не са могли да общуват ефективно - твърди Малтин.

Защо не е имало достатъчно спасителни лодки?

Известно е, че "Титаник" не е разполагал с достатъчно спасителни лодки, за да побере 2224 души на борда. Ако ги имаше, можеше да бъдат спасени стотици, ако не и всички, от загиналите през онази нощ.

На "Титаник" е имало общо 20 спасителни лодки, които всички заедно са могли да поберат 1 178 души, малко повече от половината от общия брой (въпреки че две от тези лодки не са били спуснати на вода, когато корабът е потънал).

Съществуват няколко предположения защо не са били повече. На първо място се казва, че конструкторите на "Титаник" са смятали, че твърде много спасителни лодки ще претрупат палубата и ще закрият гледката към морето за пътниците от първа класа.

Ако погледнем плана на "Титаник", ще видим, че спасителните лодки са били разположени предимно на офицерската алея отпред и на алеята за втора класа отзад.

В същото време крайбрежната алея на първа класа е почти напълно свободна от спасителни лодки, което означава, че пътниците от първа класа могат да се разхождат и да се любуват на ясната гледка към Атлантическия океан от двете страни.

Въпреки че сега това изглежда немислимо, предимството на "Титаник" очевидно е било в неговото величие и лукс, а не в неговата безопасност.

Освен това не се е очаквало, че "Титаник" ще има нужда от спасителни лодки, които да поберат всички пътници едновременно.

Hey Mayo, today is the 112th anniversary of the sinking of the Titanic. I think it’s such an awesome Omen the day before Trump’s Hush Money case began. I wonder what song will the band be playing when his ship sinks, Auld Lang Syne?

Have a fantastic day💙💙💙 pic.twitter.com/E14me2t4bT — Jupe 💙 (@StillJupe) April 14, 2024

Вместо това, ако "Титаник" се сблъска с някаква беда, спасителните лодки щели да се използват за прехвърляне на пътниците от "Титаник" на спасителен кораб.

Трагично е, че много от спасителните лодки на "Титаник", които все пак са били спуснати на вода, не са били запълнени докрай, защото някои членове на екипажа погрешно са смятали, че не могат да издържат на тежестта.

Какво се е случило с капитана?

Капитан Едуард Смит умира в нощта, когато "Титаник" потъва, но какво точно се е случило с него, остава много по-голяма загадка.

Смит, който е планирал да направи "Титаник" последното си плаване преди да се пенсионира, "потъва с кораба", каквато е била морската традиция по онова време.

Но оцелелите разказват по няколко различни начина за това къде са го видели за последен път и как е загинал.

Във филма на Камерън от 1997 г. Смит, изигран от английския актьор Бърнард Хил, е показан да се затваря в рулевата рубка на мостика на "Титаник", докато тя се пълни с вода, което се основава на свидетелства на някои оцелели.

Един от тях, пътникът от първа класа Робърт Уилямс Даниел, казва: "Видях капитан Смит на мостика. Очите ми сякаш се придържаха към него. Палубата, от която бях скочил, беше потопена. Водата се покачваше бавно и сега беше стигнала до пода на мостика. После стигна до кръста на капитан Смит. Повече не го видях. Той умря като герой".

Други оцелели, сред които и операторът на безжична връзка Харолд Брайд, твърдят, че са го видели да скача от определени части на кораба, докато други все още твърдят, че Смит е плувал към спасителните лодки, държейки бебе.

Както пише авторът Уин Крейг Уейд в книгата си от 1992 г. "Титаник: краят на една мечта", капитан Смит "има поне пет различни смъртни случая, от героични до безславни".

Независимо от това как е загинал, тялото на Смит никога не е намерено.

