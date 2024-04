Това ли е айсбергът, който потопи "Титаник"? (СНИМКА)

112 години след катастрофата се появи снимка на айсберга, който може би е потопил "Титаник".

Черно-бялата снимка е заснета от гробар, който пристигнал на мястото на потъването на кораба.

Сега изображението е обявено за продажба в аукционната къща "Хенри Олдридж и син" в Девиз, Уилтшър, на приблизителна цена от 4000 до 7000 лири.

На снимката се вижда голям ледник със странна форма на слон над повърхността на северния Атлантически океан, съобщи Daily Mail.

