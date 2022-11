Еволюция на храненето: Откриха сведения за първото готвене в историята

У чени са открили най-ранните известни доказателства за готвене в археологически обект в Израел. Преминаването от сурова към готвена храна е драматичен поврат в човешката еволюция, а откритието показва, че праисторическите хора са били в състояние умишлено да палят огън, за да приготвят храна преди поне 780 000 години, информира CNN.

Детайлното изследване на рибни зъби, открити в обекта Гешер Бенот Яаков, разположен на брега на древното езеро Хула, разкри, че някои от нашите ранни предци - най-вероятно Хомо еректус - са били в състояние да готвят риба, заяви авторът на изследването д-р Ирит Зоар, изследовател в Музея по естествена история "Щайнхард" към Университета в Тел Авив.

Според Зохар, която е и уредник на биологичните колекции "Бейт Марголин" в академичния колеж "Ораним", обитателите на езерата са се хранили с големи сладководни видове.

На обекта не са открити човешки останки, но каменните инструменти съвпадат с тези, открити на местата на Homo erectus в цяла Африка, казва Зоар. Тя каза, че езерото е било плитко и е можело лесно да се уловят с ръка големи риби като изчезналия Luciobarbus longicep, който е можел да достигне до 6,5 фута (2 метра).

"Това е изключително важно откритие", казва археологическият геохимик д-р Бетан Линскот, който не е участвал в проучването.

"Доказателствата за контролирано използване на огън през (ранната каменна епоха) са в най-добрия случай ефимерни и като такива, описаните тук доказателства за антропогенно (поради човешка дейност) натрупани и приготвени рибни останки несъмнено ще имат широко въздействие върху изследователската общност", казва Линскот, която е постдокторант в Оксфордския университет в Обединеното кралство.

Преминаването към готвена храна означава, че хората са изразходвали по-малко енергия за интензивната работа по търсене и усвояване на прясна, сурова храна, което е освободило повече време за развиване на нови социални и поведенчески системи.

