Дизайнерка създава дрехи за малки хора

М алките хора най-сетне се чувстват забелязани.

Модна компания произвежда дрехи специално за тях, разказва DeutcheWelle.

Сема Гедик е дизайнерката, която създава модната къща.

Основава бранда си през 2017 г.

Нейният братовчед е с нисък ръст. Така се появява идеята.

Сема открива, че малките хора няма какво да обличат.

Няма дрехи, направени специално за тях.

Името на компанията говори за себе си – „Auf Augenhöhe“. В превод това означава: взаимодействие при равни условия.

“Няма по-подходящо име за проекта“, категорична е Гедик.

Дизайнерката измерва повече от 500 модели с нисък ръст. По този начин разработва таблица с размери. Такава до този момент не съществува.

Екипът на „Auf Augenhöhe“ редовно получава коментари, че малките хора могат просто да пазаруват в детския отдел.

Мик Морис Менерт, който е с нисък ръст е шокиран от подобни изказвания:

„На 13-годишна възраст спрях да нося тениски с Мики Маус. И купуването на официален костюм беше много трудно. По никакъв начин не можеше да се каже, че ми става. Единственият вариант беше да отида на шивач.”

Менерт споделя за специалното чувство, което е изпитал, когато за първи път е облякъл риза, направена за него.

Модната легенда Томи Хилфигер е възхитен от бранда и подкрепя модната компания с парична награда.

