Скритите послания на най-драматичния цвят

В историята носенето на черно е означавало власт, бунт, смърт, секс и др. Дебора Никълс-Лий изследва мастилените дълбини на най-неподвластния на времето цвят в модата - и как Кристобал Баленсиага го превърна в икона.

Това е "най-изтъняващият цвят", казва Кристиан Диор. "Той утвърждава, проектира и стилизира", казва Ив Сен Лоран. Това беше предпочитаният цвят на Коко Шанел, а Карл Лагерфелд рядко се обличаше в нещо друго. Ласкавият силует на черното никога не излиза от мода - от силовите тоалети на работното място до роклите без гръб на бляскавите галавечери, пишат от BBC.

Кристобал Баленсиага (1895-1972 г.), дизайнер на богатите и кралските особи (Грейс Кели, Джаки Кенеди, Одри Хепбърн...), знае това по-добре от всеки друг. Възхваляван в най-висшите модни среди като le maître (майсторът) и дизайнерът на дизайнера, испанският кутюриер се посвещава на черното, за да го издигне от погребално облекло до висша мода.

По случай 50-годишнината от смъртта на Баленсиага в момента в Музея на изкуствата в Хага се показва изложбата "Баленсиага в черно". Съвместната работа на Maison Balenciaga и Palais Galliera вече обиколи Тексас и Париж. Изложбата представя повече от 100 от зашеметяващите черни шедьоври на дизайнера, както и няколко грубо съшити прототипа от черен тоалет - отклонение от традиционния памук екрю и доказателство, че Баленсиага от самото начало е мислил в черно.

Черното подчертава геометрията и скулптурността на смелите модели на Баленсиага, като балона и плика.

"Той използваше черното повече от всеки друг дизайнер и го използваше по много различен начин", разказва Маделиф Хохе, куратор на изложбата, пред BBC Culture. Черният цвят подчертава геометрията и скулптурното качество на смелите му проекти, като балона и плика, като му дава, казва Хохе, "свободата да се концентрира повече върху формата на обекта".

PERVIEW Of The ‘Balenciaga in Black’ Exhibition At The Kunst Museum In The Hague 🇳🇱



Masterful designs by Cristóbal Balenciaga in his favourite colour – Black