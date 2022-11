Неудобни, непрактични, създадени за мъже: Историята на високите токчета

К ритиците на високия ток не са един или двама. Всички знаем рисковете, които носят и често жените биват обвинявани заради употребата им. Високите токчета са олицетворение на непрактичността и проклятие на ортопедите - от враснали нокти до проблеми с гърба или артрит.

Отговорът всъщност е доста сложен и дълбоко вкоренен в историческите периоди на културата и приемливото поведение.

Обувките са тясно свързани с променящите се модни тенденции и вярвания, свързани с властта, класата и пола. Макар че в наши дни високите токчета са символ на сексуалност и женственост, първоначално те са били създадени като практични обувки за мъже - въпреки неподходящия им вид за ходене.

Изненадващо, високите токчета са възникнали в Близкия изток като вид ботуши за езда, с функция, подобна на днешния каубойски ботуш с дебел ток. Още през X в. персийската армия, която е запомнена с конните си стрелци, е използвала обувки с висок ток, за да не паднат от седлото, когато са атакували враговете си на кон с лък и стрела в ръка.

"Когато войникът се изправял в стремената си, петата му помагала да затвърди позицията си, за да може да стреля по-ефективно с лъка и стрелата си", обяснява Елизабет Семмелхак, автор на "Височини на модата": и старши уредник на Музея на обувките Bata в Торонто, в Би Би Си.

Чрез търговски връзки и пътувания персийската мода на високи токчета се разпространява в Европа, особено благодарение на дипломатическа мисия, изпратена от шах Абас I през 1599 г. Разновидностите на персийските обувки на висок ток, възприемани като изключително мъжествени и присъщи на мъжа, скоро се появяват на краката на благородниците.

Особено интересн почитател бил Луи XIV, който допълнил ръста си, като носел 4 инчови (10 см) токчета, боядисани в луксозно червено. Английският Чарлз II също е носил червени токчета на портрета си от 1661 г. по време на коронацията. Мъжете през XVII в. правели всичко възможно, за да покажат прасците и краката си, като използвали чорапогащи, бричове и високи токчета.

Това била епоха, през която високото положение и привилегиите се демонстрират по някои от най-нелепите начини. Високите токчета са били на първо място в списъка. Скоро аристократките също започнали да използват високи токчета, тъй като само работниците на полето трябвало да носят удобни обувки.

