Пет държави, в които пътуването за жени е безопасно

В ъпреки нарастващата популярност на самостоятелните пътувания, те все още не са съвсем безопасни за жените. Това обаче не означава, че няма държави, в които да се в безопасност.

След дълго прекъсване покрай пандемията, хората нямат търпение да си открият партньор, за да подновят пътуванията си. Интересът към самостоятелните пътувания се засилва в световен мащаб, особено сред жените.

6 safety tips for women traveling solo https://t.co/UQkPlhhNaZ pic.twitter.com/WGOqnVW3T9 — Rappler (@rapplerdotcom) February 13, 2016

Проучване на Норвежката круизна линия разкрива, че един на всеки трети пътешественик предпочита да пътува сам, като класацията се води от по-възрастни жени. Друго проучване, на туристическата мрежа Virtuoso, показва, че повишаването на самостоятелните пътувания през 2022 г. е се дължи основно на жени на и над 65 години, като те представляват 18% от общия брой на соло пътуващите, а през 2019 г. са били само 4% .

И въпреки тези тенденции, жените все още срещат трудности, когато се осмелят да пътешестват сами. Дори и да намираме за редно навсякъде по света пътуването да е безопасно за жените, реалността съвсем не е такава. Те все още срещат дискриминация във всяка част на света. Имайки това пред вид, много държави полагат големи усилия в подобряването на сигурността, като правят запитвания към жените си жители, за да научат как те я оценяват.

We interviewed some women who often travel solo, and created posts about the benefits of female solo traveling, solo female travel safety concerns and tips, and the safest destinations for solo traveling for women.https://t.co/ESBIBGTJF5#solofemaletravel #solotraveltips pic.twitter.com/EJq8a1BVbh — GAFFL - Find A Travel Buddy ✈ (@getgaffl) February 12, 2020

За да подберем най-безопасните места, на които жените могат да пътуват сами се допитахме до няколко институции, както и до жени пътуващи по този начин.

Словения

I went straight from graduating to spending a week semi-solo travelling around Italy, Austria and Slovenia. I start my first proper job as a junior reporter in a week’s time. Adulthood, I’m ready for ya. pic.twitter.com/0T64Bazkpa — Josie Le Vay (@josielevay) July 28, 2018

На върха на класацията на Women`s Peace and Security Index за Централна и Източна Европа, Словения е постигнала голям напредък по отношение на сигурността на жените, в последните години, като 85% от тях са посочили, че се чувстват сигурни.

Когато Клеър Рамсдел за пръв път пристига в Любляна – столицата на страната, се разхождала из улиците вечер, за да прави снимки.

„Нямах никакъв проблем с навигацията или езиковата бариера, неща които могат да ти се сторят притеснителни когато пътуваш сам.“

„Подобно нещо би било доста рисковано преживяване на друго място, но в случая беше истинско удоволствие“, сподели Рамсдел, която е консултант в „Преходи в дивата природа“ и пише блога „Ефектът на отклонението“. „Никой не ме е притеснявал по време на целия ми престой в страната“.

Тя допълни, че градът е много приятен за разходки, а общественият транспорт е надежден и широкообхватен. За пътуващите, които биха искали да срещнат „сродни души“, Клеър препоръчва своя пътепис „Кулинарни обиколки на Любляна“. Без значение дали пътувате сами, или в група трябва да опитате елда с орехови щрукли, от сладкарница „Моите щрукли“, местен, тестен деликатес, който тя описва като „един от най-вкусните десерти“.

Клеър, освен всичко друго, е и запален планинар и една от причините й да посети Словения е била да се разходи из Алпите, които предлагат чудесната комбинация от уединение и безопасност. „Макар и често да се чувствах сякаш съм в пустошта знаех, че наблизо винаги има град, до който мога да отида в случай на спешност. Никога не съм се чувствала напълно сама, което помага да останеш спокоен.“

Клеър препоръчва на туристите да се отбият до тюркоазената река Соча, в западната част на Словения, близо до границата й с Италия, където са снимани „Хрониките на Нарния“.

Туристите могат да се насладят на спокойни разходки покрай реката, а тези, които пътуват с кола, могат да спрат и да разгледат висящите мостове.

Руанда

С 55% жени представители в парламента, Руанда е номер едно в света по равенство между половете в парламента, според Women`s Peace And Security Index. Страната също е в челните класации на листата за сигурност в обществото и е на шесто място в Глобалния индекс за разлика между половете, който показва безпристрастността на една държава по отношение на икономиката, образованието, здравеопазването и политическата ангажираност.

Ребека Хансен е имала възможността да наблюдава това от първо лице, когато през 2019 г. се мести от Дания в Руанда и намира мястото за много безопасно. „ Почти навсякъде, през деня и нощта има полиция, охрана и военни“, казва тя. „Първоначално може да е смущаващо, до момента, в който не осъзнаете, че всички тези униформени са едни много дружелюбни хора, които винаги са готови да ви помогнат“.

Ребека разказва, че като цяло местните не те закачат, но може да се намери някой, който да иска да упражни английския си с някоя и друга реплика от сорта на „Здравейте!“ или „Как сте?“, особено децата. Тъй като английският и френският са два от официалните езици на Руанда, заедно с киняруанда и кисуахили, което намалява езиковата бариера. "Дори хората, които не говорят английски с радост опитват да помогнат, като посочват посоката, ако сте се загубили", разказва още Рбека.

Руанда отдавна се счита за лидер в работата си за мир и помирение след геноцида над народа на тутсите от 1994 г. По този повод в страната има множество мемориали, но Ребека препоръчва на посетителите да видят този в столицата Кигали. Той освен, че разказва историята на геноцида, посочва и други примери от света, както и от подобните опасности, пред които светът все още е изправен.

Въпреки че съвсем не е евтино, ако решите да пътувате до Руанда, трябва да посетите на планинските горили. Ребека препоръчва да не си тръгвате без да сте отишли до Националните паркове Nyungwe и Volcanoes, където можете да видите маймуни, а в Националния парк Akagera можете да станете свидетели на дивечови игри.

Обединените арабски емирства

С най-високите резултати в Women`s Peace And Security Index в Близкия изток и Северна Африка за образование и финансово приобщаване на жените, Обединените арабски емирства продължават да бъдат лидер в равенството между половете в региона, а наскоро страната постигна и равенство между половете в парламента. ОАЕ също е на първо място в класацията за безопасност в общността, като 98,5% от жените на възраст 15 и повече години съобщават, че „се чувстват в безопасност, когато се разхождат сами през нощта в града или района, където живеят.

Дубай, пък е класиран като най-безопасният град за самостоятелно пътуващи жени въз основа на данни на застрахователната компания за пътуване Insure My Trip. Инфлуенсърката Санди Ауад, която живее в Париж и Дубай, казва, че винаги се е чувствала в безопасност в града, дори в покрайнините. „Веднъж спуках гума, оставих колата си насред пустинята, отключена с ключовете на нея“, споделя тя „ без да се притеснявам, че таксито може да не дойде или, че на колата би й се случило нещо.“

На пътуващите сами жени тя препоръчва да отидат на сафари в пустинята, за да се срещнете с различни и интересни хора. Но ако са с по-приключенски дух, Санди препоръчва скока с парашут над Палм Джумейра – изкуствен остров във формата на палма.

Япония

Raise your hand if you like solo travel! 🙋

Traveling alone in Japan can bring you a whole new perspective. Check out the linked article for reasons Japan is the best choice for your next solo trip! ✈️#VisitJapan #SoloTrip #Adventurehttps://t.co/MSzewFMOoj — Visit Japan (@Visit_Japan) December 17, 2022

Класирана като една от 10-те най-безопасни страни в света според Global Peace Index заради изключително ниските нива на престъпност и малкия брой външни и вътрешни конфликти, в Япония съществуват вагони на метрото(в определени часове и маршрути), както и квартири само за жени, условия, които много засилват чувството за безопасност.

В Япония, повече от всякъде другаде, самостоятелните дейности са нещо съвсем естествено, те са част от културата. „Поради обезлюдяването, хората, които не искат да се женят оценяват тази наша културна особеност. Има толкова много неща, които съпътстват „соло“ пътуването“, допълва Мика Уайт, родена в Япония и основател на туристическата фирма Chapter White. „В списанията винаги можете да прочетете за най-доброто соло караоке, соло ресторанти за рамен и соло онсен.“

Лулу Асагаф, която се преместила от Индонезия в Япония преди 20 години, се почувствала в безопасност веднага щом пристигнала. „Местните жители те карат да се чувстваш като у дома си и винаги са готови да помогнат на непознати“, разказва Лулу, която работи като гид. Ако искате да посетите провинциалните градчета и села, тя препоръчва да отидете с гид, тъй не всички хора там говорят английски.

Понеже самостоятелното хранене е нещо нормално в страната, Лулу препоръчва да проверите ресторантите за хранене в Киото, Осака и Токио. Любимото й място в Токио е районът Shinjuku San-Chome, където има много ресторанти, нощен живот и местни изакая (японска версия на кръчма).

За посетителите, които не са фенове на типичните туристически забележителности, тя препоръчва крайбрежния град Канадзава, известен като дома на самураите и Такаяма, намиращ се в японските Алпи. „Такаяма има красива традиционна архитектура и пивоварни за саке“, казва Лулу. Препоръчва, също музея Takayama Showa-kan, който показва артефакти от поп културата по време на управлението на император Хирохито от 1926 до 1989 г.

Норвегия

Класирана на първо място в Women`s Peace And Security Index заради най-добри резултати по отношение на финансовото приобщаване на жените, липсата на правна дискриминация и безопасността в общността, както и постоянното й място в топ 10 на най-справедливите и най-щастливи държави в света – Норвегия доказа, че е подходящо място за туристи от всякакъв тип, включително LGBTQ+ и соло посетители.

Жителката на Осло и основател на Up Norway Торун Тронсванг, отбелязва, че културата в страната е социално толерантна, което я прави идеално място за жени пътуващи сами. „Можете съвсем спокойно да помолите някого от съседната маса да наглежда нещата ви, докато отидете до тоалетната“, споделя тя. Торун се гордее с това колко много фирми в Норвегия се управляват от жени, създали емблематични места за хранене и престой в провинциалните райони на страната.

За максимално автентично преживяване, Торун насърчава посетителите да присвоят норвежката философия за живот сред природата – "фрилуфтслив". С отчетите на НАСА показващи увеличена слънчевата активност, до 2025 г. може да се окаже най-подходящото време, в което да видите Северното сияние, като си подарите арктическо пътуване с кучешки впряг, престой в иглута и ледени хотели.