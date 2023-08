Пътешествието на Еней от Троя: Наистина ли се е случило?

Т роянската война е кардинален момент в британската и европейската история. Според британските хроники техните древни крале и принцове са потомци на Брут Троянски , правнук на Еней от Троя. Еней е троянски принц, който оцелява след Троянската война и повежда народа си в изгнание, за да основе "Нова Троя".

Пътешествието на Еней продължило седем години. В митологията се казва, че той основал Лавиния и станал родоначалник на римляните чрез сина си Асканий и албанските крале. Троянската война е била истинска, но какво да кажем за пътуването на Еней?

Невероятно е, че подробен исторически и географски запис на пътуването е оставен на потомците и е оцелял до наши дни. Учените класици го познават като "Енеида" на Вергилий, но той се смята за художествено произведение. Това мнение е погрешно. Всеки аспект от пътешествието на Еней е подробно документиран и пътуването може да бъде проследено изцяло, при условие че се знаят ключовете за отключване на скритите знания на Енеадата и географията е правилна. Невероятно, но Енеидата разкрива, че пътуването на Еней се е състояло в Западния океан.

Еней и падането на Троя

Войната с Ахейската конфедерация продължавала вече десетата си година, когато троянците били уведомени, че силите на нашественика са отплавали. Троянците веднага слизат в равнината, за да видят сами изоставения ахейски лагер. Незнайно защо обаче флотата на конфедерацията хвърлила котва край Тенедос, без да бъде забелязана от троянците. На светлината на луната той отплава след това към Троя и разгърна зловредните си сили на самия праг на града. По-рано същия ден гигантски дървен кон, построен от гърците преди да тръгнат, беше внесен в стените на Троя. Троянците навсякъде празнуваха края на военните действия, а сега цялото население се отдаде на пиянски сън.

В тъмнината въоръжени войници се измъкнали от корема на троянския кон, избили стражите и отворили портите на града за ахейските сили. Последваха катастрофални човешки жертви, разрушения в огромен мащаб, а гърците станаха господари на горящия град. Цар Приам и по-голямата част от семейството му са убити, а голяма част от тях по-късно са отведени като роби.

Когато Троя потъва в пламъци, Еней - принц на Троя и братовчед на Хектор - се отказва от борбата и отвежда баща си и сина си на безопасно място, но жена му загива в града. На разсъмване Еней открива, че хора от всички краища са се стекли при него на събрание, готови да бъдат отведени в изгнание към нова земя и нов живот. Те прекарват почти една година в конструиране на нов флот и в началото на лятото разпъват платната си към късмета.

Intaglio with scene of Aeneas and his family escaping from Troy; dated 20 BC; from: Italy. Getty Museum



Пътуването на Еней от Троя и посещението му в Тракия

Вергилий разказва, че първото място, което Еней посещава, е Тракия. В книгата "Откриването на Троя и нейната изгубена история през бронзовата епоха" Тракия е идентифицирана като Линкълн Уолдс в Източна Англия. Поради различните нива на моретата топографията на този район е била променена. На юг от Тракия е имало вътрешно море. Това е Хелеспонтът, през който Еней е плавал в изгнание от Троя. От Тракия пътуването на Еней го отвежда до "Града на Аполон". Това е остров, за който обикновено се смята, че е бил Делос. Но в "Енеида" той не е наречен Делос. И така, къде е бил градът на Аполон? Всяко пътуване от този район би трябвало да бъде предприето в Северно море и/или Ламанша, но засега не знаем посоката, в която Еней е поел, когато е напуснал Тракия.

За да се реши този проблем, информацията, съдържаща се в "Енеида" на Вергилий, трябва да се използва в правилната географска среда. Тази среда не е съвременното Средиземноморие или Егейско море, а Британия от бронзовата епоха. Ще видим, че само от тази конкретна брегова линия морякът може да се съобрази с дадените указания. Това е така, защото той трябва да напусне брега във време, продиктувано от приливите и отливите, и когато силата и посоката на вятъра са в строго контролирани параметри. В противен случай корабите ще бъдат отблъснати обратно към брега, ще бъдат повлечени в погрешна посока или ще се изгубят в Северно море.

Плаването по океани, които са подвластни на приливите и отливите, изисква големи умения и опит и несъмнено Еней е използвал моряци, които са имали широки познания за моретата, в които е било извършено пътуването му. Част от тези знания днес са достъпни на картите, показващи "Скорост и посока на приливните течения" за Британските острови и Северно море. Те се отнасят (в крайна сметка) към приливите и отливите в Дувър, Англия, и дават информация за скоростта и посоката на приливите и отливите на равни интервали от време.

Тъй като скоростта и посоката на приливите и отливите се променят непрекъснато, мореплавателят би искал да знае предварително ефекта, който тези промени биха имали по време на пътуването. Така той може да планира маршрута, етапите на пътуването, най-доброто време за отплаване и т.н. За да се усложнят още повече нещата, той трябва да вземе предвид и състоянието на морето, вятъра и общите прогнози за времето. За пътуването от Тракия Вергилий предоставя само няколко фрагмента информация:

"След това, щом на океана може да се вярва и ветровете оставят моретата в тишина, а мекият шепот на южния вятър зове към морето, моите другари пускат корабите си и се тълпят на брега. Ние излизаме от пристанището, а земите и градовете потъват."

Информацията на Вергилий, макар и оскъдна, е много важна. Тя ни казва, че няма никакви проблеми, що се отнася до състоянието на моретата. Флотът може да се възползва от скоростта и посоката на приливите и отливите или пък, ако скоростта и посоката са против тях, е малко вероятно те да създадат твърде много проблеми по време на пътуването. Моретата са спокойни поради липсата на вятър, така че пътуването от Тракия ще трябва да се извърши с помощта на гребла. Изненадващо ни се казва също, че въпреки че ветровете са оставили моретата в тишина, мек шепнещ южен вятър ги приканва към морето! Ще открием, че това доста странно споменаване има подходящо значение в реалния свят и се отнася конкретно за пътуването от Тракия в Британия от бронзовата епоха.

Флотът напуска Тракия около два часа след пълноводието в Дувър. Посоката на прилива на източния бряг на Тракия току-що се е променила от север на юг в Хелеспонта. Скоростта на прилива е доста ниска, вероятно по-малко от два километра в час. На флота са необходими около 2,5 часа, за да премине през устието на Хелеспонта (сега "Мивката") в източна посока. Докато приливът има тенденция да тласка корабите на юг, в Хелеспонта духа лек южен вятър, който ги тласка на север, поддържайки курса им.

Флотът достига бреговете на Норфолк точно след като приливите и отливите по северното крайбрежие са се променили от запад на изток. През следващите шест часа приливите и отливите помагат на флота по пътя му, като е възможно да увеличат изминатото разстояние с до 10 км. Когато корабите навлизат в Северно море, приливите и отливите около Норфолк отново започват да текат на север. Преминавайки през Северно море, флотът ще изпита промени в посоката на приливите и отливите, обикновено от север на юг и обратно. Промени ще има и в скоростта на приливите и отливите, но повечето промени се неутрализират взаимно. Сега, след като ограничената информация, предоставена от Вергилий, е използвана в правилната ѝ географска среда, тя показва, че Еней плава от Тракия в Британия през Северно море до Нидерландия.

Нидерландия е част от голямата равнина в Северна и Западна Европа. Тя е ниска и плоска, с изключение на крайния югоизток около областта Лимбург. Повече от една четвърт от сушата ѝ е под морското равнище, докато половината е на по-малко от метър над него. Високите точки в западната част на страната са крайбрежни дюни. В центъра и на изток има няколко хълма, повечето от които са морени от ледниковия период. На север от Нидерландия се намира Ваденско море - най-динамичният природен ландшафт в Западна Европа. То се простира на изток покрай северното крайбрежие на Германия и на север покрай западното крайбрежие на Ютландия. Ваденско море е приливно-отливната зона, отделена от откритото Северно море чрез верига от бариерни острови, дюни, кални равнини, приливни улеи и пясъчни коси. Вследствие на преобладаващите ветрове и приливите и отливите се наблюдава постоянно преместване на каналите и пясъците и целият пейзаж се променя постоянно. Холандия има дълга история на наводнения, често с катастрофални човешки жертви. Голяма част от земите, които виждаме днес, са били отвоювани от морето.

Разпознаване на града на Аполон от разказа на Вергилий

Когато Еней пристига в Нидерландия през бронзовата епоха, той не се сблъсква със съвременния пейзаж. Знаем, че морското равнище в Източна Англия е било с пет до седем метра по-високо, така че е малко вероятно тук да е било много по-различно. Ако вземем обаче само половината от повишението в Източна Англия, може да се види, че по това време по-голямата част от Нидерландия е била морска. Остават ни по-високите части на юг и изток и един значителен по размер остров. И така, къде Еней е извел флотата си на брега? Отговорът е даден от Вергилий в книга 3 на "Енеида":

"В средата на морето лежи свещена земя, най-скъпа на майката на нереидите и на Нептун от Егея, която се скиташе по брегове и крайбрежия, докато благодарният бог стрелец не я прикова с вериги от високите Миконос и Гиарос и не я накара да лежи неподвижно и да се противопоставя на ветровете. Натам насочвам кораба и той посреща уморения ми екипаж в тихия подслон на сигурно пристанище. Слизаме и се покланяме на Аполоновия град."

В средата на морето има само една част от сушата. Тя е известна като Велуве - хребет от хълмове в провинция Гелдерланд. Той е дълъг около 60 километра от север на юг и се издига на 110 метра над морското равнище. Като морена от ледниковия период тя съвсем реално би се придвижила до това положение, където се е закрепила, така че митът за произхода на този остров има своите корени в реалността. На източния бряг на Велуве се намира съвременният град Апелдорн. Интересно е, че най-старото известно споменаване на този град датира от 792 г., когато той се е наричал "Аполдро". Това име не е просто интригуващо съвпадение. На древния британски език тро означава обръщам се или се скитам.

Съвременната уелска фраза mynd a tro означава "да се разхождаш". В Аполдро tro мутира в dro, така че значението на името е "странстващ Аполон".