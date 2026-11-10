Процесът за убийството на Чарли Кър започва през лятото на 2028 г.

М ъжът, обвинен за убийството на консервативния активист Чарли Кърк, ще се изправи пред съда през лятото на 2028 г., постанови съдия в щата Юта, цитиран от Асошиейтед прес.

Защитата на 23-годишния обвиняем Тайлър Робинсън предложи процесът да започне през 2029 г. Окръжният съдия Тони Граф обаче, подложен на натиск от семейството и поддръжниците на Кърк, включително президента Доналд Тръмп, ускори съдебните процедури, които продължават вече повече от една година.

Judge sets summer 2028 trial for the man accused of killing Charlie Kirk https://t.co/tdap6VeaAg — The Washington Times (@WashTimes) November 10, 2026

Робинсън се обяви за невинен по обвинението в утежнено убийство на 31-годишния Кърк, докато активистът говореше пред няколко хиляди души в университета Юта Вали на 10 септември миналата година. Обвиняемият може да получи смъртно наказание, ако бъде осъден.

Граф определи 105 дни за процеса, който ще започне с избор на съдебни заседатели на 21 юни 2028 г. Той заяви, че определените дати балансират правото на Робинсън да подготви защитата си с правото на вдовицата на Кърк - Ерика, на бързо приключване на делото.

Адвокатите на Ерика Кърк изразиха несъгласие с датите, но посочиха, че нямат друг избор, освен да ги приемат.

“Процес през лятото на 2028 г. - три години след смъртта на Чарли, не изглежда много бърз за семейството на Кърк”, каза адвокатът на семейството Джефри Нейман и поиска делото да започне следващия октомври.

В изявление след вчерашното решение на съда, семейството на Кърк определи избора на дата за начало на процеса от Граф като “отлагане” и заяви, че “всеки следващ ден без правосъдие удължава болката на семейството” на покойния. Защитата на Робинсън отказа коментар.

Обвиняемият се предаде сам ден след стрелбата. Адвокатите му не представиха други версии за смъртта на Кърк.

Прокуратурата обяви, че може да бъде готова за дело до октомври 2027 г. Вместо да започнат процеса в периода на празниците за Деня на благодарността и Коледа, те предложиха януари за начална дата.

Кърк помогна за мобилизирането на младите избиратели около Тръмп по време на изборите през 2024 г.

Президентът на САЩ се изказа по делото в публикация в социалните мрежи миналия месец, заявявайки, че Робинсън трябва да бъде осъден “в рамките на един месец“.

Републиканският президент критикува Граф, бивш прокурор, назначен за съдия миналата година, за това, че “му отнема цяла вечност да задава въпроси, на които хората вече знаят отговора“.

Прокуратурата в Юта обвини Робинсън, че е нападнал Кърк заради политическите му възгледи. Обвинителите посочиха, че куршумът, използван за убийството на Кърк е бил гравиран с думите: “Хей, фашист! Получи си го!“. В текстово съобщение Робинсън написал за Кърк: “Писна ми от омразата му. Някои прояви на омраза не могат да бъдат преодолени с разговори.“

Защитата на обвиняемия заявява в съдебните документи, че трябва да прегледа десетки хиляди досиета, предадени от прокуратурата. Адвокатите на Робинсън планират да проучат задълбочено живота на Робинсън в търсене на смекчаващи вината обстоятелства, които биха могли да повлияят на евентуалната му присъда.

Адвокатите заявиха също, че ще проучат дали е възможно да се събере състав от безпристрастни съдебни заседатели в Юта. В зависимост от избраните хора те може да поискат процесът да бъде в друг щат.

Съдията каза, че ще изслуша аргументи относно мястото на делото през декември догодина.