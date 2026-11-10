Еврото задържа поскъпването си спрямо долара преди ключовите данни за инфлацията в САЩ

Еврото се държи стабилно спрямо долара във вторник и запазва поскъпването си от началото на седмицата. По време на азиатската сесия единната валута се търгуваше около 1,1222 долара.

Търговците обаче избягват големи позиции преди днешните данни за потребителската инфлация в САЩ през октомври. По-високи от очакваното стойности могат да засилят очакванията за ново повишение на лихвите от Федералния резерв и да подкрепят долара, пише Ройтерс.

Отскок след трудния петък

В понеделник еврото поскъпна с 0,7% до 1,1224 долара, а индексът на долара спрямо кошница от шест основни валути се понижи с 0,6% до 101,68 пункта, сочат данни на Investing.com. Доларът отстъпи, след като рязкото поевтиняване на петрола и ръстът на фондовите пазари насочиха инвеститорите обратно към по-рисковите активи.

Така еврото навакса голяма част от загубите си от петък, когато доларът завърши най-силната си седмица от началото на октомври. Двигател на американската валута бяха силните данни за пазара на труда – през октомври работодателите в САЩ са създали 165 000 нови работни места при очаквания за около 65 000.

Какво чакат пазарите от инфлацията

Данните за индекса на потребителските цени в САЩ ще бъдат обявени в 15:30 ч. българско време. Според анкета на Ройтерс икономистите очакват цените да са се повишили с 0,3% за месец след скока от 0,6% през септември. За базисната инфлация, която изключва цените на храните и енергията, прогнозата е за месечен ръст от 0,2%.

Този път американското Бюро по трудова статистика няма да обяви годишна инфлация. Причината е, че заради спирането на федералното правителство през октомври 2025 г. данни за цените тогава не са събирани и липсва база за сравнение. По собствени изчисления икономистите очакват годишната инфлация да се ускори до 3,9%, а базисната – до 2,8%.

По-високи от очакваното стойности биха засилили очакванията за повишение на лихвите от Управлението за федерален резерв и вероятно биха подкрепили долара. След силните данни за заетостта пазарите вече оценяват на 85% вероятността Фед да повиши лихвите на заседанието си на 8–9 декември.