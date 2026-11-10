Гълъб Донев представи основните параметри на Бюджет 2027 пред ЕК

В ицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи основните параметри на проектобюджета на България за 2027 г. пред еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис. Това се е случило в рамките на редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.

Гълъб Донев: Възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на правителството

Донев участва и в заседанието на Еврогрупата, на което финансовите министри от държавите в еврозоната обсъдиха макроикономическите и фискалните тенденции, напредъка по въвеждането на цифровото евро и въпроси, свързани с Банковия съюз.

В разширен формат, с участието на финансовите министри от държавите извън еврозоната, беше обсъдено финансирането на отбраната. Акцентът беше поставен върху по-ефективното използване на публичните средства и съвместното възлагане на обществени поръчки. В дискусията участва и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Няма съгласие за акцизите върху тютюневите изделия

По време на заседанието на Съвет ЕКОФИН министрите обсъдиха пакета за данъчно облагане на тютюневите изделия. Въпреки продължилите до късно вечерта разговори не беше постигнато съгласие по предложението. Единствено Малта не подкрепи последните компромисни предложения на председателството.

В дискусията министър Донев оцени усилията за намиране на компромис по темата. Той подкрепи възможността за удължаване на преходните периоди за увеличаване на минималните акцизни ставки за някои тютюневи продукти.

От Министерството на финансите посочват, че в хода на преговорите България е успяла да защити интересите на производителите на суров тютюн. Земеделските стопани, които отглеждат и сушат тютюн, преди да го предадат на преработвателите, са изключени от задължението да предоставят информация в системата за проследяване на акцизните стоки.

Обсъдиха икономическите последици от войната в Украйна

Министрите разгледаха и икономическите последици от опростяването на европейското законодателство, както и напредъка по прилагането на действащите нормативни актове въз основа на последните доклади на Европейската комисия.

В дневния ред бяха включени още икономическите и финансовите последици от руската агресия срещу Украйна и изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Съветът одобри заключения за напредъка по статистическите приоритети на ЕС и очерта насоки за по-нататъшната работа в тази област.

В края на заседанието председателството на Съвета на ЕС и Европейската комисия информираха министрите за основните резултати от срещата на финансовите министри и управителите на централните банки на държавите от Г-20, проведена на 15 октомври 2026 г. в Банкок, Тайланд.

При представянето на българския проектобюджет Донев и Домбровскис са изразили задоволство от добрата комуникация и сътрудничество между Европейската комисия и българското правителство в рамките на ежегодния диалог по Европейския семестър.