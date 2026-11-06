Свят

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Бащата на херцогинята на Съсекс, Томас Маркъл, бе арестуван във Флорида след разследване за притежание на материали със сексуално насилие над деца. Скандалът избухна след разкрития на сина му, а Меган Маркъл заяви, че е дълбоко разтревожена

6 ноември 2026, 17:03
Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография
Източник: Getty Images

Б ащата на Меган Маркъл, Томас Маркъл-старши, бе арестуван в петък във Флорида по обвинения в притежание на детска порнография след проведено разследване, съобщава Daily Mail.

Федерални агенти са задържали 82-годишния Томас в дома за възрастни хора „Маравида“ в град Лейкланд, където той пребивава. Според информация на вестник The Sun той е диагностициран с деменция и се намира в специализирано заведение за хора с такова заболяване.

Преди ареста полицейското управление в град Себу, Филипините, започна разследване срещу Томас-старши, след като в дома му бяха открити материали със съдържание на сексуално насилие над непълнолетни. Те са били предадени на органите на реда от неговия син, Томас Маркъл-младши.

60-годишният син разкрива пред The Sun, че е попаднал на стотици, дори хиляди изображения на момичета на възраст между 10 и 11 години в кутии със семейни спомени.

„Когато открих тези материали, бях ужасен. Нямах друг избор, освен да съобщя за баща си“, заявява той.

Впоследствие репортер на Daily Mail твърди, че е открил допълнителни смущаващи материали в изоставен склад на Томас-старши в Мексико.

Самият Томас Маркъл-старши категорично отхвърли обвиненията на сина си, определяйки ги като „болни лъжи“.

„Шокиран съм, наранен съм и съм изключително разстроен от това, което синът ми твърди срещу мен. Никога не бих направил такова нещо. Това е най-ужасното обвинение, което някой може да отправи към мен. Пълни глупости и абсолютни лъжи. Не разбирам защо Том се опитва да ме съсипе“, коментира той пред Daily Mail.

Полусестрата на Меган, 61-годишната Саманта Маркъл, също застана в защита на баща им. Тя обвини брат си, че цели лична финансова изгода и отмъщение, след като баща им спрял финансовата подкрепа към него.

„Тези отвратителни твърдения нямат никаква основа. Брат ми е измислил всичко с цел да унищожи баща ни. Срам за него“, заяви Саманта.

Междувременно Меган Маркъл заяви, че е дълбоко разтревожена от разследването срещу баща си. Тя отбеляза, че други обезпокоителни разкрития около него през 2018 г. са били сред основните причини за отчуждението им.

В официално изявление 45-годишната херцогиня на Съсекс подчерта: „Мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали. Най-важният приоритет остава безопасността и защитата на невинните деца.“

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