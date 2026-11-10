САЩ спешно изтеглиха военни самолети от втора база във Великобритания заради Иран

А рмията на САЩ е изтеглила вчера свои самолети от втора военновъздушна база във Великобритания в рамките на малко повече от месец заради заплаха от Иран, пише днес американският в. "Уолстрийт джърнъл".

В началото на октомври бяха изтеглени бомбардировачите Б-1 на американските военновъздушни сили от базата "Феърфорд" в графство Глостършир, а сега - от "Милдънхол" в Съфолк, посочва Ройтерс.

US aircraft evacuated from second British base due to Iran threat, WSJ reports https://t.co/U7xvKSIq80 — Reuters (@Reuters) November 10, 2026

В края на септември петима британски граждани бяха задържани за предполагаем заговор за нападение срещу базата "Феърфорд". Тя бе използвана от американски бомбардировачи като плацдарм за удари срещу Иран във войната, започнала на 28 февруари тази година, припомня Ройтерс, допълвайки, че основните подозрения за заговора паднаха върху Техеран.

САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база „Феърфорд“

Два американски товарни военни самолета за презареждане с гориво, които са били разположени в базата на британските ВВС "Милдънхол", са отлетели за Германия рано вчера сутринта, докато още няколко са се отправили в същата посока, както и към други места, по-късно през деня, съобщава "Уолстрийт джърнъл" по информация на свои източници.

"Нямаме практика да коментираме дейността на други държави. Самолети и други активи редовно се прехвърлят от място на място по оперативни причини", заяви говорител на Министерството на отбраната на Великобритания, цитиран от Ройтерс.