"Може скоро да се случи": Григор Димитров загатна за сватба с Ейса Гонсалес

Б ългарската тенис звезда Григор Димитров и половинката му – мексиканската актриса Ейса Гонсалес, предизвикаха истински медиен фурор с кацането си в Мексико Сити.

Десетки репортери посрещнаха звездната двойка още на летището, а Димитров хвърли голямата новина, че двамата вече обмислят сватба, пише gong.bg.

Ейса е подготвила богата програма в родния си град, за да запознае тенисиста с местната култура и със своето семейство. Наред с дегустацията на традиционна мексиканска кухня, тя е организирала и специален ритуал – среща с шаман в центъра на столицата. По време на атрактивната процедура местни хора в традиционни облекла горят ароматни билки, за да пречистят негативната енергия и да привлекат положителни вибрации.

На въпрос от журналисти за следващата стъпка във връзката им и дали се задава сватба, Ейса с усмивка призова: „Не се поддавай на напрежението, скъпи!“. Българинът обаче отговори откровено: „Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи“.