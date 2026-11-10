„Косвеният убиец е прокуратурата“: Проговори мъжът, ранен във врата от арестувания за убийството в Сливен

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М лад мъж беше намушкан смъртоносно в Сливен миналата седмица, а предполагаемият извършител - Иван Радев, известен с прякора Монката, беше задържан и обвинен. Оказва се обаче, че това е само един епизод от поредица престъпления, извършени от въпросния мъж. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи NOVA.

Години преди фаталния инцидент Радев нападнал и друг мъж, който получил няколко порезни рани във врата. Престъплението е квалифицирано като лека телесна повреда, а извършителят е осъден на по-малко от година затвор.

„Косвеният убиец е прокуратурата“ - така коментира случая мъжът, оцелял по чудо след нападението преди години.

Потърпевшият разказва, че преди четири години неволно станал жертва на Радев, който току-що бил излязъл от затвора. По думите му нападателят е добре познат на органите на реда и на прокуратурата в Сливен.

„На 10 юли 2022 г. той ме нападна с нож и ми причини три порезни рани. След това получих 42 шева, 33 от които бяха в областта на врата. Този човек никога не съм го срещал и не го познавах. Беше излязъл от затвора няколко седмици по-рано“, разказа Александър Бурлаков.

„Беше с негов приятел. Нападнаха ме вербално в центъра на Сливен. Аз им отговорих и той ме нападна с юмруци. Защитих се, но неговият приятел ме дръпна за ръката. В този момент усетих силна топлина във врата и избягах. Малко по-късно разбрах, че имам и отворена рана“, каза мъжът.

„Предвид агресията, която прояви тогава, предполагам, че е бил под въздействието на наркотици“, смята Бурлаков.

Според него определението от страна на прокуратурата е несправедливо. „Ако се бяха взели по-сериозни мерки, убийството от миналата седмица щеше да бъде предотвратено“, смята той.

„С моя адвокат направихме всичко възможно да потърсим справедливост и това деяние, което беше първоначално квалифицирано като лека телесна повреда, да бъде преквалифицирано в опит за убийство. Окръжният прокурор - по неясни причини, обаче отказа. Основните два довода бяха, че раните са порезни, а не прободни, както и че извършителят не е продължил действието си“, коментира Бурлаков.

По думите му малко, преди нападението срещу него, Иван Радев атакувал още двама или трима души, които успели да се спасят.