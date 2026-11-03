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След анонимен сигнал: Властите в Мексико претърсиха склад на бащата на Меган Маркъл

Мексиканските власти претърсиха склад, нает от бащата на Меган Маркъл – Томас Маркъл, в рамките на разследване за притежание на материали с детско насилие, докато херцогинята на Съсекс заяви, че е дълбоко разстроена от разкритията

3 ноември 2026, 10:27
След анонимен сигнал: Властите в Мексико претърсиха склад на бащата на Меган Маркъл
Източник: Getty Images

М ексиканските власти претърсиха склад, нает от бащата на Меган Маркъл, с когото тя не поддържа отношения, в рамките на продължаващо разследване за предполагаемо притежание на материали, изобразяващи сексуално насилие над деца, съобщи пред АФП местната прокуратура.

Миналата седмица филипинската полиция съобщи, че проверява лаптоп, открит заедно с изображения на сексуално насилие над деца в бившия дом на Томас Маркъл, чиято дъщеря е омъжена за британския принц Хари.

Томас Маркъл, на 82 години, отрича всички обвинения. Той е живял в Мексико, преди да се премести във Филипините през 2025 г., а по-късно да завърне в САЩ.

Прокуратурата на мексиканския щат Долна Калифорния съобщи, че е получила анонимен сигнал за наличието на материали със сексуално насилие над деца в склад, нает от Томас Маркъл.

Разследващите посочиха, че според собственика на склада Маркъл е спрял да плаща наема през 2024 г., но вещите му са останали заключени вътре.

Властите съобщиха, че са открили „списания от Азия“, датиращи отпреди 20 години, без да предоставят повече подробности, както и компютърна техника, която е иззета за допълнително разследване.

Британският таблоид „Сън“ пръв съобщи миналия месец, че синът на Маркъл, Томас Маркъл-младши, е открил изображенията на сексуално насилие над деца, докато преглеждал кашони, намерени в бившия дом на баща си, припомня АФП.

Меган Маркъл коментира в изявление, че е „дълбоко разстроена“ от обвиненията, че баща ѝ е притежавал изображения на сексуално насилие над деца. Тя добави, че е прекратила контактите между него и децата си заради предишни „тревожни и обезпокоителни“ твърдения.

След публикациите Меган съобщи, че през 2018 г. е видяла писмо, изпратено до лондонската полиция и отдела за охрана на кралското семейство, в което са били отправени подобни обвинения.

„То съдържаше тревожни и обезпокоителни обвинения срещу баща ми и получих уверения, че те се разследват“, посочи тя в изявление.

Меган Маркъл и принц Хари напуснаха Великобритания и се отказаха от задълженията си като членове на кралското семейство през 2020 г. на фона на остър конфликт в кралската фамилия.

През август 2026 г. те неочаквано се завърнаха заедно с децата си, за да живеят във Великобритания, припомня АФП.

Източник: БТА/Васил Богданов    
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