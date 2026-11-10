16 нарушения в два нощни клуба в София

О бщо 16 нарушения са установили инспектори от Националната агенция за приходите (НАП) при проверки в два известни нощни клуба в София. Сред нередностите са неиздаване на касови бележки, разминавания между отчетените суми и парите в касата, както и неправилно отчитане на плащанията, съобщиха от приходната агенция.

Проверките са извършени през нощта на 7 срещу 8 ноември от служители на Главна дирекция „Фискален контрол“.

Акцията е започнала с контролни покупки, направени от инспектори в ролята на тайни клиенти. И в двата нощни клуба след плащането не са били издадени касови бележки.

При проверките са установени и други нарушения - разлики между сумите, маркирани на фискалните устройства, и действителните наличности в касите, грешно отчитане на начините на плащане и липсващи задължителни реквизити във фискалните бонове.

НАП откри 11 нарушения в софийски ресторант

Възможно е запечатване на обектите

От НАП предупреждават, че констатираните нарушения могат да доведат до налагане на принудителната административна мярка „запечатване на обект“.

Как да проверите касовата си бележка

От приходната агенция напомнят, че клиентите също могат да следят дали търговците отчитат коректно продажбите си.

Това става чрез мобилното приложение NRA Mobile, с което може да се сканира QR кодът върху касовата бележка. Приложението е достъпно за телефони с Android и iOS.

Нарушения в над 70% от проверените заведения в София

При неиздадена касова бележка, съмнения за фалшив платежен документ или липсващи задължителни реквизити гражданите могат да подадат сигнал до НАП.

Сигнали за данъчни и осигурителни нарушения се приемат на телефон 0700 18 700 или на електронния адрес infocenter@nra.bg.