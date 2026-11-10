Технологии

BYD вкарва тежката си артилерия в България през 2027 г.

Суперлуксозните и спортни брандове YangWang и Denza трябва да дебютират към края на следващата година, вкарвайки лукса на автомобил с 39-високоговорителя и 2 хладилника, както и такъв с 1600 к.с.

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

10 ноември 2026, 09:01
BYD вкарва тежката си артилерия в България през 2027 г.
Yangwang U8L   
Източник: BYD

П редходните четири дни нашата медия стана свидетел на едно от най-мащабните автомобилни събития от много години насам. И не говоря за автомобилно изложение някъде по света, където участва цялата индустрия, а за събитие на гиганта BYD, целящо да демонстрира абсолютно всичко, на което китайският концерн е способен.

Уверих се лично, че капацитетът им е неизчерпаем. Всички знаем, че вече има сериен автомобил, който мина границата от 500 км/ч. Това е YangWang U9 Xtreme, който на 1 ноември, на 10-километрова отсечка от обществената пътна мрежа в Абу Даби, успя да развие скорост от 503,17 км/ч. В социалните мрежи имаше много коментари, че има по-мощни, има по-бързи, да не говорим за Alieno, но, оставяйки настрана фоновия шум и шегата, никога досега сериен автомобил не е преминавал границата от 500 км/ч. Никога.

Стела Ли представя Yangwang Altier. Това е най-влиятелната дама в автомобилния свят, ръководещ операциите на концерна BYD извън пределите на Китай. Реално от нея зависи бъдещето на BYD, тъй като към този момент то се крепи на износа, т.е. на позиционирането на всички марки на концерна на пазарите извън Поднебесната империя.
Стела Ли представя Yangwang Altier. Това е най-влиятелната дама в автомобилния свят, ръководещ операциите на концерна BYD извън пределите на Китай. Реално от нея зависи бъдещето на BYD, тъй като към този момент то се крепи на износа, т.е. на позиционирането на всички марки на концерна на пазарите извън Поднебесната империя. Източник: CarMarket.bg

Направи го брандът YangWang, който в България и Европа е слабо познат. Аз обаче се започнах искрено и лично с него в Абу Даби, за да ви кажа, че машините на тази марка са наистина впечатляващи. Защото стандартният U9 предлага 1318 к.с. с четири електромотора в колелата, който прави странни неща. Освен че ускорява до 100 км/ч за 2,3 секунди, адаптивното му окачване позволява и 4-те му колела да са едновременно във въздуха. Това последното не знам какво толкова голямо приложение има в практиката, но със сигурност пред приятелите си ще сте №1.

Китайското чудовище YangWang U9 Xtreme с 3019 к.с. премина границата от 500 км/ч

YangWang Altior: Представяме ви новия еталон за китайски лукс

Същият бранд има нещо, което ще се харчи по-добре по родните географски ширини, моделът е U8, гигантски SUV с 5,3 метра, който има и дълга база за разкош. Това е плъг-ин хибрид с над 1100 к.с. мощност и тонове лукс.

А като споменах лукс, какво да кажа за YangWang Altier?! Разказахме подробно за него от световната му премиера от един от най-скъпите хотели в света ($3 млрд., когато е завършен през 2005 г.). Естествено, сцената на Emirates Palace Mandarin Oriental не беше избрана случайно, защото сравненията на Стела Ли по време на цялата презентация бяха с дворец. И именно такъв е Altier, въпреки външната си прилика с Rolls-Royce. Кожата в новата върхова китайска лимузина е избрана измежду 150 доставчици. Камъните в радиаторната решетка са обработени с 51 сряза (правилният термин), с един повече от обичайната техника, използвана за обработката на диаманти.

Denza S
Denza S Източник: BYD

Защо ви разказвам всичко това? Защото нямаше да има смисъл български журналисти да присъстват на всички тези пищни и гръмогласни събития (3700 гости под „Бурж Халифа“, за да видят рекордьора U9 Xtreme), ако BYD не възнамеряваше да внедри YangWang на българския пазар. Намеренията на концерна са това да стане на възможно най-много европейски пазари, като нашият е един от тях и в България официално марката трябва да видим до края на 2027 г. Кой, кога, защо? Това са въпроси, които към този момент нямат отговор. Но е сигурно, че брандът идва, а технологичният му потенциал е наистина впечатляващ.

И това далеч не е всичко, с което се прибрахме от Абу Даби. Защото „Фестивалът на скоростта“ премина и под знака на Denza, която ми показа какво значи ускорение от 1600 к.с. Усетих го в сърцето на пустинята, където арабите си имат драг писта, освен друго. Красивата Дана (професионален дрифт пилот) беше зад волана на синята Denza Z, за да ми направи показното. Престолонаследникът не разреши на представителите на медиите от целия свят да карат дори и в пустинята. Два скоростни тура на пистата и свит на топка корем, за да мога да кажа следното: Denza, по подобия на YangWang, също ще бъде официално представена в България. Също не ни казаха кога, отговорът беше: „до края на годината“.

Denza B5
Denza B5 Източник: BYD

Великобритания е един от малкото пазари, на които Denza оперира в Европа. Но както там, така и на арабското събитие можах да видя, че марката далеч не прави само хиперавтомобили с по 1600 к.с. Има и кросоувъри (Bao 5), потентни SUV-ове с ход на окачването до 310 мм (Bao 8), както и ванът D9. Част от тези модели (Bao 5 и Bao 8) бяха основна движеща сила на дългата 8-километра отсечка от 100 автомобила на концерна BYD, който премина през Абу Даби на 7 ноември, за да покаже на жителите на супер богатото емирство какво има BYD в гамата си.

Има много повече от подвижен арсенал, защото ни направиха демонстрация и на Flach Charging с 1500 kW, както и на роботизирана система Flash Charge, която предстои да бъде разгръщана и в Европа.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
BYD Denza Yangwang китайски автомобили
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Ад на АМ „Тракия“: 12 загинали и десетки ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства

Ад на АМ „Тракия“: 12 загинали и десетки ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства

Демерджиев защити екипите на „Тракия“: Спасителите носеха ранените на ръце, инцидентът е заснет изцяло с дронове

Демерджиев защити екипите на „Тракия“: Спасителите носеха ранените на ръце, инцидентът е заснет изцяло с дронове

Ива Михайлова: Службите на Северна Македония отвлякоха баба ми

Ива Михайлова: Службите на Северна Македония отвлякоха баба ми

Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?

Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ram Rampage идва официално в Европа, цените му са ясни

Ram Rampage идва официално в Европа, цените му са ясни

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 7 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 7 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 7 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови правила за домашната ракия и акциз до 6000 евро за мощните коли

Нови правила за домашната ракия и акциз до 6000 евро за мощните коли

Парите ни Преди 13 минути

Бюджетната комисия одобри забрана за държане, предлагане и продажба на домашна ракия в търговски обекти. Депутати предупредиха за неясноти в текстовете

378 дни без слънце и семейство: НАСА извади четирима доброволци от симулирания Марс

378 дни без слънце и семейство: НАСА извади четирима доброволци от симулирания Марс

Любопитно Преди 25 минути

Четирима доброволци излязоха от 3D-принтираната база Mars Dune Alpha в Хюстън след 378 дни пълна изолация без прозорци и с 22-минутно забавяне на връзката, проправяйки пътя на НАСА към бъдещите реални мисии до Червената планета

"Дължа им всичко": Джони Деп с трогателно обръщение към феновете при голямото си завръщане

"Дължа им всичко": Джони Деп с трогателно обръщение към феновете при голямото си завръщане

Любопитно Преди 53 минути

63-годишният актьор дебютира в ролята на Ебенезър Скрудж в нов мащабен холивудски филм и загатна за евентуално завръщане в „Карибски пирати“

Обявяват 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия"

Обявяват 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия"

България Преди 1 час

Това каза пред журналисти на мястото на инцидента министър-председателят Румен Радев

Одобриха скока на данъчните оценки на имотите

Одобриха скока на данъчните оценки на имотите

Парите ни Преди 1 час

Увеличението започва с 30% от 2027 г., а до 2029 г. оценките трябва да станат двойно по-високи. Какво означава това за собствениците?

Разузнавателен дрон на НАТО прелетя над България и се насочи към Черно море

Разузнавателен дрон на НАТО прелетя над България и се насочи към Черно море

България Преди 1 час

RQ-4D Phoenix е излетял от военновъздушната база „Сигонела“ в Сицилия. Необичайни маневри над Албания привлякоха вниманието на анализаторите

.

Powers Summit 2026: Президентът, премиерът, ресорни министри и парламентарно представените партии са поканени на „Българския Давос“

Любопитно Преди 2 часа

tbi bank въвежда проверка на получателя за по-сигурни преводи

tbi bank въвежда проверка на получателя за по-сигурни преводи

Любопитно Преди 2 часа

Услугата сравнява името на получателя с името на титуляра на посочения IBAN, в съответствие с новите европейски изисквания

Париж, Бен Афлек и децата: Дженифър Гарнър се върна към най-щастливото си семейно пътуване

Париж, Бен Афлек и децата: Дженифър Гарнър се върна към най-щастливото си семейно пътуване

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата разкри за специално бягство до Париж и Лондон, вдъхновено от съвет на кулинарната звезда Ина Гартън

Илияна Йотова

Илияна Йотова прекъсна визитата си в Париж и се връща в България заради трагедията на „Тракия“

България Преди 2 часа

Държавният глава се завръща извънредно в България и изрази съболезнования на близките на загиналите, а заседанието на Министерския съвет бе отменено

<p>В знак на протест: Замеряха с плодове кортежа на Урсула фон дер Лайен във Варна</p>

Протест на симпатизанти на „Възраждане“ срещу посещението на Урсула фон дер Лайен във Варна: Замеряха кортежа ѝ с плодове

България Преди 2 часа

Демонстрантите се събраха пред Военноморското училище с призиви председателят на Европейската комисия да напусне България

„Мис Вселена България 2026“ Анна-Мария Бабау отпадна от конкурса в Пуерто Рико след катастрофа

„Мис Вселена България 2026“ Анна-Мария Бабау отпадна от конкурса в Пуерто Рико след катастрофа

Свят Преди 2 часа

Българската представителка Анна-Мария Бабау отпада от 75-ото юбилейно издание на „Мис Вселена“ в Пуерто Рико след автомобилен инцидент. От националната организация заявиха, че здравето и възстановяването на 27-годишната красавица са пред всяка корона

Александър Пулев

ББР готви специално финансиране за малки и млади земеделци

Парите ни Преди 2 часа

Новите продукти ще са насочени и към кооперативи и стопанства, които трудно получават банков кредит

На 59 години и по-красива от всякога: Тайната зад неувяхващата визия на Никол Кидман

На 59 години и по-красива от всякога: Тайната зад неувяхващата визия на Никол Кидман

Любопитно Преди 2 часа

Водещи пластични хирурзи анализират промените във визията на 59-годишната холивудска звезда

Реакциите след кошмара на „Тракия“: Фон дер Лайен с подкрепа, Калин Стоянов с искане за оставка на Демерджиев

Реакциите след кошмара на „Тракия“: Фон дер Лайен с подкрепа, Калин Стоянов с искане за оставка на Демерджиев

България Преди 2 часа

Институциите и европейските ни партньори изразиха съпричастност към семействата на 11-те загинали, докато опозицията поиска незабавни оставки

20 дни да изберете подфонд за втората пенсия: Как се сменят фондът и рискът

20 дни да изберете подфонд за втората пенсия: Как се сменят фондът и рискът

Парите ни Преди 2 часа

До 30 ноември можете сами да решите как да се инвестират спестяванията ви, а ако не направите избор, ще бъдете разпределени според възрастта

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Отчетоха най-топлия октомври в историята

sinoptik.bg
1

Дивите бизони се завръщат във Великобритания

sinoptik.bg

Риана разпали страстите преди Коледа: Показа секси форми в провокативно бельо

Edna.bg

Мocha brown: Нюансът в косите, който превзе зимния сезон, и как да го носим в реалния живот

Edna.bg

12 жертви и 51 ранени при верижни катастрофи с над 70 коли и камиони на "Тракия", магистралата е затворена (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

11 ноември е обявен за ден на национален траур

Nova.bg