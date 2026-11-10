BYD вкарва тежката си артилерия в България през 2027 г.

П редходните четири дни нашата медия стана свидетел на едно от най-мащабните автомобилни събития от много години насам. И не говоря за автомобилно изложение някъде по света, където участва цялата индустрия, а за събитие на гиганта BYD, целящо да демонстрира абсолютно всичко, на което китайският концерн е способен.

Уверих се лично, че капацитетът им е неизчерпаем. Всички знаем, че вече има сериен автомобил, който мина границата от 500 км/ч. Това е YangWang U9 Xtreme, който на 1 ноември, на 10-километрова отсечка от обществената пътна мрежа в Абу Даби, успя да развие скорост от 503,17 км/ч. В социалните мрежи имаше много коментари, че има по-мощни, има по-бързи, да не говорим за Alieno, но, оставяйки настрана фоновия шум и шегата, никога досега сериен автомобил не е преминавал границата от 500 км/ч. Никога.

Стела Ли представя Yangwang Altier. Това е най-влиятелната дама в автомобилния свят, ръководещ операциите на концерна BYD извън пределите на Китай. Реално от нея зависи бъдещето на BYD, тъй като към този момент то се крепи на износа, т.е. на позиционирането на всички марки на концерна на пазарите извън Поднебесната империя. Източник: CarMarket.bg

Направи го брандът YangWang, който в България и Европа е слабо познат. Аз обаче се започнах искрено и лично с него в Абу Даби, за да ви кажа, че машините на тази марка са наистина впечатляващи. Защото стандартният U9 предлага 1318 к.с. с четири електромотора в колелата, който прави странни неща. Освен че ускорява до 100 км/ч за 2,3 секунди, адаптивното му окачване позволява и 4-те му колела да са едновременно във въздуха. Това последното не знам какво толкова голямо приложение има в практиката, но със сигурност пред приятелите си ще сте №1.

Китайското чудовище YangWang U9 Xtreme с 3019 к.с. премина границата от 500 км/ч

YangWang Altior: Представяме ви новия еталон за китайски лукс

Същият бранд има нещо, което ще се харчи по-добре по родните географски ширини, моделът е U8, гигантски SUV с 5,3 метра, който има и дълга база за разкош. Това е плъг-ин хибрид с над 1100 к.с. мощност и тонове лукс.

А като споменах лукс, какво да кажа за YangWang Altier?! Разказахме подробно за него от световната му премиера от един от най-скъпите хотели в света ($3 млрд., когато е завършен през 2005 г.). Естествено, сцената на Emirates Palace Mandarin Oriental не беше избрана случайно, защото сравненията на Стела Ли по време на цялата презентация бяха с дворец. И именно такъв е Altier, въпреки външната си прилика с Rolls-Royce. Кожата в новата върхова китайска лимузина е избрана измежду 150 доставчици. Камъните в радиаторната решетка са обработени с 51 сряза (правилният термин), с един повече от обичайната техника, използвана за обработката на диаманти.

Denza S Източник: BYD

Защо ви разказвам всичко това? Защото нямаше да има смисъл български журналисти да присъстват на всички тези пищни и гръмогласни събития (3700 гости под „Бурж Халифа“, за да видят рекордьора U9 Xtreme), ако BYD не възнамеряваше да внедри YangWang на българския пазар. Намеренията на концерна са това да стане на възможно най-много европейски пазари, като нашият е един от тях и в България официално марката трябва да видим до края на 2027 г. Кой, кога, защо? Това са въпроси, които към този момент нямат отговор. Но е сигурно, че брандът идва, а технологичният му потенциал е наистина впечатляващ.

И това далеч не е всичко, с което се прибрахме от Абу Даби. Защото „Фестивалът на скоростта“ премина и под знака на Denza, която ми показа какво значи ускорение от 1600 к.с. Усетих го в сърцето на пустинята, където арабите си имат драг писта, освен друго. Красивата Дана (професионален дрифт пилот) беше зад волана на синята Denza Z, за да ми направи показното. Престолонаследникът не разреши на представителите на медиите от целия свят да карат дори и в пустинята. Два скоростни тура на пистата и свит на топка корем, за да мога да кажа следното: Denza, по подобия на YangWang, също ще бъде официално представена в България. Също не ни казаха кога, отговорът беше: „до края на годината“.

Denza B5 Източник: BYD

Великобритания е един от малкото пазари, на които Denza оперира в Европа. Но както там, така и на арабското събитие можах да видя, че марката далеч не прави само хиперавтомобили с по 1600 к.с. Има и кросоувъри (Bao 5), потентни SUV-ове с ход на окачването до 310 мм (Bao 8), както и ванът D9. Част от тези модели (Bao 5 и Bao 8) бяха основна движеща сила на дългата 8-километра отсечка от 100 автомобила на концерна BYD, който премина през Абу Даби на 7 ноември, за да покаже на жителите на супер богатото емирство какво има BYD в гамата си.

Има много повече от подвижен арсенал, защото ни направиха демонстрация и на Flach Charging с 1500 kW, както и на роботизирана система Flash Charge, която предстои да бъде разгръщана и в Европа.