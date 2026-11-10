България

След като откриха тялото ѝ в одеяло, убита с 10 удара с лопата в главата: Зловещият случай от „Надежда“ влиза в съда

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу В. В., който изхвърлил тялото на приятелката си в трафопост и избягал в хостел

10 ноември 2026, 11:24
След като откриха тялото ѝ в одеяло, убита с 10 удара с лопата в главата: Зловещият случай от „Надежда“ влиза в съда
Източник: iStock Photos

С офийската градска прокуратура (СГП) внесе в съда обвинителен акт срещу В. В. за умишленото убийство на неговата съжителка П. П. Престъплението е извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

Според разследването двамата родители били безработни, а обвиняемият имал зависимост към алкохола и наркотиците. Съвместният им живот бил белязан от постоянни конфликти, скандали и физическо насилие спрямо жената.

Фаталната разправа е станала в края на ноември 2025 г. в апартамент в софийския квартал „Надежда“. При поредния битов скандал обвиняемият взел лопата и нанесъл над 10 последователни удара с металната ѝ част в областта на главата на П. Наред с това той ѝ нанесъл и множество прободно-порезни рани с нож по шията, гърдите, гърба и крайниците. Тежките черепно-мозъчни травми са довели пряко до смъртта на младата жена, която преди това е изпитала неимоверни болки и страдания.

След извършеното престъпление В. увил безжизненото тяло на П. в одеяло и го изхвърлил в близкия изоставен трафопост срещу блока. Веднага след това мъжът напуснал жилището и се нанесъл на хостел заедно с малолетното им дете.

Тялото на жертвата бе намерено случайно от минувачи на 29 декември 2025 г., а ден по-късно извършителят бе открит и задържан от екипи на МВР.

От прокуратурата посочват, че жестокостта на извършеното надхвърля необходимото за причиняване на смърт и сочи за изключително ожесточение. Обвинението е подкрепено от редица ДНК и съдебномедицински експертизи, както и от показания на свидетели.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. При доказана вина обвиняемият го грози наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Източник: Софийска градска прокуратура    
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