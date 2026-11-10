Фон дер Лайен от Варна: ЕС отпуска 10 млн. евро на България за спасителни операции в Черно море

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Е вропейският съюз отпуска 10 милиона евро на България за издирвателни и спасителни операции в Черно море. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си във Варна.

"Европа стои твърдо зад България и засилва усилията си за укрепване на сигурността в Черно море, включително чрез по-строго морско наблюдение, защита на критичната инфраструктура и гарантиране на свободата на корабоплаването", посочи председателят на ЕК.

„Тук, във Варна, на брега на Черно море, искам да отправя ясно послание: Европа стои твърдо зад България“, подчерта фон дер Лайен.

„Засилваме действията си, за да укрепим морското наблюдение, да защитим критичната инфраструктура и да помогнем за възстановяването и опазването на свободата на корабоплаването в Черно море“, заяви председателят на Европейската комисия.

В публикация в социалната мрежа X фон дер Лайен потвърди отпускането на европейското финансиране.

„Предоставяме на България и 10 милиона евро от фондовете на ЕС за издирвателни и спасителни операции. Това е европейската солидарност в действие“, написа председателят на Европейската комисия.

We are also making €10 million in EU funds available to Bulgaria, for search and rescue operations. This is EU solidarity in action. https://t.co/bI3zx79gkT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 10, 2026

Председателят на ЕК днес е във Варна за разговори с българския министър-председател, след като в Букурещ фон дер Лайен обяви отпускането на 50 милиона евро за създаването на съвместен център за морска сигурност на България и Румъния. Визитата е част от обиколката на председателя на ЕК в Черноморския регион с оглед на зачестилите атаки срещу търговски кораби, десетки загинали и изчезнали моряци и нарастващите рискове за европейската сигурност.

По време на посещението си в Букурещ фон дер Лайен призова за прекратяване на огъня в Черно море и обяви, че Европейската комисия насочва 50 милиона евро целево финансиране за Центъра за морска сигурност в Черно море.

Тя съобщи и за допълнителни 10 милиона евро за румънските власти, предназначени за операции по търсене и спасяване.

„Трябва да укрепим капацитета си за реагиране при кризи по границите ни. Ужасяващите инциденти, които се случиха наскоро в Черно море, са ярък пример за това. Имам удоволствието да обявя допълнително финансиране в размер на 10 милиона евро за румънските власти за операции по търсене и спасяване“, заяви фон дер Лайен.

„Обстановката в областта на сигурността се влоши много по-бързо, отколкото някой от нас очакваше. И в този контекст приветствам по-тясното морско сътрудничество между Румъния, България и Турция“, допълни председателят на Европейската комисия.

Посещението в България е част от обиколката ѝ в черноморския регион, която включва още Румъния и Турция.​

Заради верижните катастрофи на АМ „Тракия“ с над 10 загинали министър-председателят Румен Радев отмени всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във връзка с трагедията на автомагистрала "Тракия". Отменя се и днешното заседание на Министерския съвет.

Урсула фон дер Лайен изрази съболезнования за жертвите на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а 48 бяха ранени.

„Искам да изразя най-дълбоките си съболезнования на семействата на загиналите, на ранените, както и на Вас и на българския народ. Бих искала също да отдам почит на спасителните екипи“, заяви фон дер Лайен, обръщайки се към министър-председателя Румен Радев.

„Това е много трагичен момент и напълно разбирам, че ще продължим по начина, който току-що описахме“, добави председателят на ЕК във връзка с промените в програмата на посещението заради трагедията.

„Благодаря за поканата да посетя Варна, морската столица на България. Пристигнах с едно ясно послание: Европа стои зад България в тези трудни времена, защото сигурността на Черно море е сигурност на Европа“, подчерта тя.