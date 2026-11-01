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Бащата на Меган Маркъл се появи за първи път след скандала с детска порнография

Томас Маркъл бе заснет за първи път, откакто срещу него започна разследване за детска порнография. 82-годишният Томас Маркл категорично отрече обвиненията на сина си, докато полицията във Филипините анализира откритите доказателства

1 ноември 2026, 16:58
Бащата на Меган Маркъл се появи за първи път след скандала с детска порнография
Източник: БТА/АР

Т омас Маркъл-старши бе заснет на обществено място за първи път, откакто започнаха разследванията за изображения с детско сексуално насилие, за които се твърди, че са открити в дома му във Филипините.

Разследват бащата на Меган Маркъл за детска порнография

82-годишният Маркъл бе видян да бъде преместван между социални домове в Лейкланд, Флорида, в събота, показват снимки, получени от Page Six. Бившият холивудски осветител бе бутан на инвалидна количка от болногледачи.

Маркъл-старши напусна дома си в Себу през май, за да замине за Флорида след прекаран инсулт, довел до съсирек и последвала ампутация на левия му крак.

Миналата седмица се появи информацията, че синът му Томас-младши уж е открил „стотици, ако не и хиляди“ изображения с детско сексуално насилие в четири големи кашона в дома на баща си.

60-годишният Томас-младши заяви пред вестник Sun, че е търсил телефона на много по-младата филипинска приятелка на баща си, когато попаднал на въпросните снимки, „смесени с невинни семейни спомени“.

Томас-младши сподели, че е бил „ужасен“ от „огромните купчини доказателства“ и е почувствал, че „няма друг избор, освен да съобщи за баща си“.

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В последствие Томас-старши обвини сина си, че разпространява „болни лъжи“, и нарече пълни глупости твърденията, определяйки ги като „най-ужасното нещо, в което някой би могъл да ме обвини“.

Дъщерята на Томас-старши — Меган Маркъл, която се омъжи за принц Хари през май 2018 г., обаче заяви пред Page Six, че е научила за предполагаемите престъпления на баща си след сватбата чрез писмо, изпратено до Лондонската столична полиция. Оттогава тя пази дистанция от него от загриженост за малките си деца, Арчи (7 г.) и Лилибет (5 г.).

В същото време Саманта Маркъл, другата дъщеря на Томас-старши, го защити от обвиненията, заявявайки, че брат ѝ Томас-младши просто „търси отмъщение“.

Срещу Томас-старши могат да бъдат повдигнати обвинения след приключване на обстойно разследване, съобщи Page Six в събота.

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От Службата на регионалния прокурор в Регион VII (Централни Висаи, Филипини) заявиха в петък, че „може да бъдат предприети съответните правни действия“, след като разследващите приключат с „експертизата на иззетите устройства и други материали“.

Регионалният прокурор потвърди, че полицейското управление в Себу, чрез своя отдел за закрила на жените и децата, е получило заповед за претърсване и анализ на „устройствата и материалите, предадени на полицията“ от Томас-младши.

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