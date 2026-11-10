Смачкани коли, множество линейки и екипи на пожарната: Кадри от дрон показват тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия”

С мачкани коли, множество линейки и екипи на пожарната - това показват кадри от дрон след двете верижни катастрофи на АМ „Тракия”.
За над 10 загинали при верижните катастрофи на АМ "Тракия", съобщи областнният управител на Ямбол
Инцидентът с жертви и множество ранени в района на Ямбол затвори магистралата и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Произшествията са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“.
По информация на областния управител Георги Чалъков загиналите са над десет, като броят им може да нарасне. Десетки са ранени, като сред пострадалите има и хора в тежко състояние.
Очевидец на огромната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“: Рязаха ламарини, за да извадят хора
В района на тежкия инцидент е паднала гъста мъгла, поради което видимостта е силно ограничена.