Смачкани коли, множество линейки и екипи на пожарната: Кадри от дрон показват тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия”

След адските катастрофи на магистрала „Тракия“: Спешен апел за даряване на кръв в цялата страна

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Обявяват 11 ноември за ден на траур в памет на загиналите при катастрофите на АМ "Тракия"

Демерджиев защити екипите на „Тракия“: Спасителите носеха ранените на ръце, инцидентът е заснет изцяло с дронове

С мачкани коли, множество линейки и екипи на пожарната - това показват кадри от дрон след двете верижни катастрофи на АМ „Тракия”.

За над 10 загинали при верижните катастрофи на АМ "Тракия", съобщи областнният управител на Ямбол

Източник: NOVA/screenshot

Инцидентът с жертви и множество ранени в района на Ямбол затвори магистралата и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Произшествията са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“.

По информация на областния управител Георги Чалъков загиналите са над десет, като броят им може да нарасне. Десетки са ранени, като сред пострадалите има и хора в тежко състояние.

Очевидец на огромната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“: Рязаха ламарини, за да извадят хора

Източник: NOVA/screenshot

В района на тежкия инцидент е паднала гъста мъгла, поради което видимостта е силно ограничена.

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