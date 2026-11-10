България

Смачкани коли, множество линейки и екипи на пожарната: Кадри от дрон показват тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия”

При инцидента има жертви и множество ранени

Василена Василева Василена Василева

10 ноември 2026, 11:01
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С мачкани коли, множество линейки и екипи на пожарната - това показват кадри от дрон след двете верижни катастрофи на АМ „Тракия”.

За над 10 загинали при верижните катастрофи на АМ "Тракия", съобщи областнният управител на Ямбол

Източник: NOVA/screenshot

Инцидентът с жертви и множество ранени в района на Ямбол затвори магистралата и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Произшествията са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. 

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, много загинали и ранени
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Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа

По информация на областния управител Георги Чалъков загиналите са над десет, като броят им може да нарасне. Десетки са ранени, като сред пострадалите има и хора в тежко състояние.

Очевидец на огромната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“: Рязаха ламарини, за да извадят хора

Източник: NOVA/screenshot

В района на тежкия инцидент е паднала гъста мъгла, поради което видимостта е силно ограничена.

Всичко за трагедията четете ТУК.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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