Две катастрофи в района на Дупница

Д ве катастрофи са станали във вторник сутрин край Дупница, съобщиха за БТА от полицията. При тях няма пострадали.

И при двата случая има самокатастрофилари автомобили, а причините за произшествията се изясняват. В района обаче има мъгла, казаха още от полицията.

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Едната катастрофа е станала на автомагистрала „Струма“ в посока София, където е катастрофирал е лек автомобил.

Другата катастрофа е в района на пътен възел „Бинека“. Там е самокатастрофирал джип, който се е ударил в мантинела.

Обслужването на пътните произшествия продължава от екипи на полицията, казаха още от Областната дирекция на МВР.