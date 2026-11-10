Нова следа или илюзия: Появиха се кадри от "корпуса" на Ноевия ковчег в Турция

В ъзможно ли е легендарният Ноев ковчег най-накрая да е открит? Изследователският екип Noah’s Ark Scans публикува заснети за първи път кадри от вътрешността на кухините край формацията „Дурупънар“ в Източна Турция - мястото, за което мнозина вярват, че пази останките от библейския плавателен съд, съобщава Newsweek.

Формацията, разположена южно от планината Арарат (спомената в Библията като мястото, където ковчегът е заседнал след потопа), има формата на огромен кораб. Изследователите обявиха, че са започнали сондиране, след като техните подземни скенери са отчели наличието на „външна обвивка“ с различен състав от околната почва.

Кадрите от дълбините и „изкуствената структура“

Видеоклипът показва как екипът спуска камера в изкопан сондаж. На дълбочина от около 5 метра (16 фута) се разкрива кухина, а на близо 8 метра камерата достига до подпочвена вода, която според изследователите се задържа от външния слой на „корпуса“.

Инженерът Хосров Бахтар, изготвил предварителния доклад от радарите, твърди, че под повърхността се виждат организирани структури, коридори и помещения в рамките на 157-метровата формация.

„Какъвто и да е този обект под повърхността, той е изключителен. За 40 години работа никога не съм виждал подобно нещо. Може да е кораб, може да е нещо друго, но георадарът показва ясната му структура. Ако беше просто естествена скала, нямаше да получим такъв силен сигнал“, заявява Бахтар.

Our Noah’s Ark cam found a huge cavity inside one of our drilled core holes… https://t.co/Ol9T6hssWy — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) November 7, 2026

Екипът се надява анализите на почвените проби да потвърдят наличието на вкаменено дърво, което да отхвърли хипотезата за обикновен варовик.

Скептицизмът на научната общност

Въпреки ентусиазма на търсачите на ковчега, официалната наука остава крайно скептична.

Множество предишни проучвания заключват, че формацията „Дурупънар“ е изцяло естествено геоморфоложко образувание. Най-известното изследване е публикувано през 1996 г. от геолога Лорънс Колинс и бившия ловец на ковчега Дейвид Фасолд.

Първоначално Фасолд вярва, че размерите съвпадат точно с описаните в Библията и в „Епоса за Гилгамеш“. След задълбочен микроскопски анализ на скалите обаче той и Колинс публикуват научен доклад, озаглавен „Фалшивият Ноев ковчег в Турция е просто обикновена геоложка структура“. Изследването им доказва, че формацията е резултат от естествена ерозия и сгъване на скалните слоеве.

Кога да очакваме крайните резултати?

От Noah’s Ark Scans контрират, че проучването от 1996 г. е остаряло и не е разполагало с днешните технологии за дълбочинно сондиране.

Окончателният доклад и лабораторните резултати от взетите проби се очакват през пролетта на следващата година. Дотогава кадрите и докладите на екипа остават без официална рецензия от независими научни общности.