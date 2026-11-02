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Бащата на Меган Маркъл влезе в дом за хора деменция, блокира разпит от ФБР

Адвокатите вече предупредиха, че едва ли ще бъде постановена екстрадицията му към Филипините след преместването му в рехабилитационен център във Флорида през май, след като кракът му беше ампутиран

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 ноември 2026, 17:27
Бащата на Меган Маркъл влезе в дом за хора деменция, блокира разпит от ФБР
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

Б ащата на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл е бил преместен в дом за грижи за пациенти с деменция, съобщават медиите, цитирани от английското издание The Telegraph.

Томас Маркъл, на 82 години, е бил настанен в петък в заведение, което е специализирано в „грижи за хора с проблеми с паметта“, съобщава вестник „Сън“.

Този ход може да затрудни разследването на ФБР срещу него по обвинения в сексуални престъпления срещу деца. 

Г-н Маркъл може да е изправен пред дълга присъда затвор, след като синът му твърди, че е намерил четири кутии за съхранение в дома му във Филипините, съдържащи „стотици, ако не и хиляди“ изображения на сексуално насилие над деца.

Втори склад с материали е бил открит в петък в помещение под наем, което г-н Маркъл според сведенията е наел в Росарито, Мексико. Томас Маркъл заяви пред „Мейл он Сънди“, че „не е имал складови помещения в Росарито“ и определи отправяните срещу него обвинения като „болни лъжи“.

Адвокатите вече предупредиха, че едва ли ще бъде постановена екстрадицията му към Филипините след преместването му в рехабилитационен център във Флорида през май, след като кракът му беше ампутиран.

Диагнозата му за деменция и „когнитивните му проблеми“ означават, че служителите на ФБР се сблъскват с допълнителни правни пречки в опитите си да го разпитат.

Спенсър Кувин, базиран във Флорида адвокат, който представлява няколко жертви на Джефри Епстийн, заяви: „Не можеш просто да навлезеш в заведение за грижи за паметта и да провериш разпит. Всеки свестен адвокат би могъл да постигне отхвърляне на този разпит и ФБР знаят това“.

Той продължи: „Ако на някого е поставена диагноза деменция или дефицит на паметта, това му пречи да се откаже съзнателно от правата си. Ще е необходимо независимо медицинско становище, че той е в състояние да бъде разпитан, както и съдия, който да одобри възможността му да говори“.

САЩ имат споразумение за екстрадиция с Филипините, но рядко екстрадират американски граждани. Миналата седмица полицията във Филипините получи заповед за претърсване, за да провери цифровите устройства и харддисковете на г-н Маркъл.

Томас Маркъл-младши, неговият син, според сведенията е предал на полицията четири кутии с материали, за които се твърди, че съдържат мобилни телефони, харддискове, разглобени компютри, други устройства и лични вещи.

Йонви Ремула, вътрешен министър на страната, заяви миналата седмица: „В момента всички знаци сочат към възможно извършител на сексуални престъпления от най-тежко естество“.

Смята се, че ФБР провежда собствено разследване срещу г-н Маркъл. Източник, близък до разследването в Себу, заяви, че агент на ФБР е поискал данни за контакт на следователите, водещи случая, отбелязвайки, че „може да има връзка с предполагаеми престъпления, извършени на американска земя“.

Отделно Скотланд Ярд потвърди в петък, че е започнал процедура по уведомяване на ФБР относно обвиненията, съдържащи се в писмо, изпратено от Рослин Ловлес, първата съпруга на г-н Маркъл, през януари 2019 г. Писмото съдържа конкретно обвинение в сексуално насилие над деца, както и твърдението, че г-н Маркъл ѝ е казал, че е отишъл в Далечния изток, „защото там 12-годишните са пълнолетни по закон“.

Метрополитен полицията се е самосезирала пред надзорния орган за жалби заради бездействие по отношение на обвиненията. Междувременно Филипините обвиниха Обединеното кралство, че отказва да им осигури достъп до британския регистър на сексуалните престъпници.

Г-н Маркъл призна, че е плащал за секс във Филипините, но категорично отрече обвиненията в педофилия, като подсказа, че е бил „натопен“. Той твърди, че „не е в достатъчно добро здраве“, за да се върне в страната, но настоя, че ще „разговаря с всеки, който иска да говори с мен“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
Томас Маркъл Деменция ФБР Разследване Сексуални престъпления Насилие над деца Екстрадиция Филипините Меган Маркъл Дом за грижи
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