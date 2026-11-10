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Бившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг се ожени на 84-годишна възраст

Бившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг и дългогодишната му спътница Даяна Тейлър сключиха брак на частна церемония в дома си в Манхатън. Двамата са заедно от 26 години, след като случайно се запознават на официална среща по време на първата му изборна кампания

Стела Христова Стела Христова

10 ноември 2026, 09:25
Бившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг се ожени на 84-годишна възраст
Бившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг и дългогодишната му спътница Даяна Тейлър   
Източник: Getty

Б ившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг сключи брак с дългогодишната си партньорка Даяна Тейлър след повече от 25 години съвместен живот.

84-годишният Блумбърг и 71-годишната Тейлър размениха обет в понеделник на скромна частна церемония в дома им в "Ъпър Ийст Сайд" в присъствието на най-близките роднини, сред които и дъщерите му Ема и Джорджина, потвърди говорител на милиардера в официално изявление, пише New York Post.

Двамата се запознават преди 26 години благодарение на случайно съвпадение при разпределението на местата на официално събитие.

"За първи път пътищата им се пресичат, когато сядат един до друг на среща на Гражданската бюджетна комисия, докато той се кандидатира за кмет за първи път", посочва говорителят на Блумбърг.

Блумбърг, който е милиардер и филантроп, управлява Ню Йорк в продължение на три мандата, а през 2020 г. се включи неуспешно в надпреварата за президент на САЩ. Преди това той беше женен за Сюзан Браун от 1976 г. до развода им през 1993 г.

Тейлър, която също има един предишен брак зад гърба си, бе избрана за председател на Борда на директорите на Балета на Ню Йорк през 2021 г.

През 2020 г., по време на президентската кампания на Блумбърг, тя застана твърдо зад тогавашния си приятел на митинг на организацията "Жени за Майк" в Тексас, като не спести остри думи към критиците, обезпокоени от негови минали неуместни коментари по адрес на жените.

"Това беше преди 30 години. Преодолейте го най-после", заяви тогава Тейлър пред CBS News.

"В нито един от тези случаи той не е обвиняван в нищо друго, освен че е казал нещо грубо на някоя жена. Той не е такъв човек. Времената се промениха", допълни тя.

"Аз израснах в този свят. Това беше мъжка култура. Изминахме много, много дълъг път и Майкъл Блумбърг беше в челните редици на тази промяна", подчерта Тейлър.

Докато Блумбърг заемаше кметския пост, Тейлър бе банков надзорник на щата Ню Йорк в администрацията на губернатора Джордж Патаки.

Тя също така редовно придружаваше Блумбърг на официални събития в кметството по време на неговото управление.

Блумбърг, който през годините е сменял партийната си принадлежност, е дарил 80 милиона долара в подкрепа на Демократическата партия преди междинните избори, съобщи New York Times миналия месец.

Редактор: Стела Христова
Майкъл Блумбърг Даяна Тейлър Сватба Кмет на Ню Йорк Милиардер Брак Ню Йорк Политика Дългогодишна връзка
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