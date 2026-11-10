Убиха известна телевизионна водеща в Пакистан, съпругът ѝ е задържан

П опулярна водеща на новините и майка на две деца бе застреляна от съпруга си в техния дом в неделя – едва няколко часа след като качи видео в канала си в YouTube, съобщиха от полицията.

41-годишната Рабия Ахсан е била простреляна от съпруга си Ахсан Тахир в дома им в Равалпинди, Пакистан, около 15:00 ч. местно време, след което е била намерена от близките си, предават местни медии.

Beloved TV anchor shot dead by husband - just hours after posting final video: cops https://t.co/nps5yBxgwv https://t.co/zLJd1Pyl5b — New York Post (@nypost) November 9, 2026

Ахсан, която е водеща в популярния новинарски канал „92 News“, е била убита, докато майка ѝ и сестра ѝ са се намирали на двора пред къщата.

Сестрата на обичаната журналистка се притичала в спалнята на двойката, чувайки изстрелите, където открила Рабия да лежи в локва кръв, а съпругът ѝ държал пистолет.

Часове преди смъртта си Ахсан е заснела и публикувала в своя YouTube канал видео, посветено на междинните избори в САЩ.

Пристигналите на място спешни екипи са установили, че Ахсан е с огнестрелна рана под шията и още една в дясната част на гърба. Лекарите само констатирали смъртта ѝ.

От полицията заявиха, че на местопрестъплението е намерен пистолет, а Тахир е задържан. По първоначални данни той не е притежавал валидно разрешително за оръжието.

При разпита съпругът е признал за стрелбата, но е твърдял, че не е знаел, че пистолетът е зареден, и той е произвел изстрел по невнимание, съобщава пакистанският вестник „Saaam“.

#Gravitas | Pakistan TV anchor shot dead Rabia Ahsan's husband taken into custody from Rawalpindi @MollyGambhir gets you more https://t.co/OHJFsBuNBd — WION (@WIONews) November 9, 2026

До момента не са регистрирани предишни сигнали за домашни конфликти между съпрузите, които са живеели заедно и имат две деца.

Полицейският началник на Равалпинди Хасан Мущак Сукхера увери, че „ще бъде проведено напълно обективно и независимо разследване“, докато водещи държавни фигури изразиха съболезнования за смъртта на журналистката.

„Подобни инциденти изискват сериозно внимание и поемане на отговорност. Жените трябва да могат да живеят и работят, без да се страхуват за живота си“, се казва в официално изявление на първата дама на Пакистан Асифа Бхуто-Зардари.