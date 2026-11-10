Очевидец на огромната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“: Рязаха ламарини, за да извадят хора

О чевидец на верижната катастрофа разказа в ефира на NOVA, че се е наложило да се режат ламарини, за да бъдат извадени хора.
„В момента много хора работят на терен и гледаме да не пречим на екипите. Дойдоха страшно много пожарни и линейки“, разказа Тодор.
Няколко верижни катастрофи затвориха АМ "Тракия", активират BG-Alert
Той съобщи още, че е видял изгорял автомобил и обърнат камион в тревната площ край пътя.
По думите му шофьори от насрещното движение са предупреждавали приближаващите автомобили да намалят скоростта, за да не попаднат в катастрофата.
Самият Тодор успял да избегне участието в инцидента, тъй като се движел бавно.
Какво се случи на АМ „Тракия“
Две тежки верижни катастрофи с десетки автомобили, тир-ове, микробуси и автобуси затвориха напълно движението и в двете посоки на автомагистрала "Тракия" в района на пътен възел Зимница - Драганци във вторник сутринта.
Сигналите в полицията в Ямбол са подадени около 07:10 часа - първо за сблъсък при км 289 в посока Бургас, а минути по-късно и за второ верижно ПТП в платното към София. По първоначални данни най-вероятната причина за верижния удар е гъстата мъгла в района.
По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото незабавно отпътуваха изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.
При инцидента има множество ранени. От МБАЛ Ямбол съобщиха, че е създадена пълна организация за приемане на пострадалите, включително с готовност на звеното за въздушна помощ, като бе задействана и системата BG-Alert.
Движението в участъка между пътен възел Зимница и пътен възел Кабиле остава затворено. Екипи на полицията в Сливен отбиват трафика по АМ „Тракия“ при Нова Загора в посока Сливенските минерални бани и Подбалканския път София - Бургас.