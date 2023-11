Първа изненадваща поява на Селин Дион след обявяването на болестта й

С лед като на 8 декември 2022 г., Селин Дион обяви отмяната на концертите си поради заболяване, певицата изчезна от сцената. Новината дойде от нейното обкръжение и това разтревожи феновете ѝ. Но на 30 октомври, тя се появи изненадващо.

Quand des emblèmes du Québec se rencontrent à Las Vegas...@celinedion 🤝 Habs#GoHabsGo pic.twitter.com/VUodJPWPDx — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 31, 2023

В продължение на много години Селин Дион озарява сърцата на своите почитатели само с тембъра на гласа си. Изпълнителката на "My Heart Will Go On" имаше процъфтяваща кариера, докато не я сполетя трагедия. Тя трябваше да се появи на сцената по време на турнето си, но беше принудена да отмени всички изпълнения. Миналата година Селин Дион обясни, че страда от заболяване, наречено синдром на скования човек.

"От дълго време имам здравословни проблеми и не ми е лесно да се справям с тях. Наскоро ми поставиха диагноза за много рядко неврологично заболяване, наречено синдром на скованото лице. Все още не знаем всичко за това рядко заболяване, но вече знаем, че то е причината за мускулните спазми, от които страдам", обясни тя.

Оттогава новините са оскъдни и това предизвиква особена загриженост у феновете. Сестрата на Селин Дион беше тази, която се изказа за здравето на певицата. Тя се опита да успокои феновете, като разкри, че гласът ѝ е изящен както винаги, но се появиха нови слухове, че Селин Дион е в инвалидна количка.

"Защо казват, че е в инвалидна количка? Защо казват, че е имала рак? Защо си измисляте това? Това не е вярно", каза Клодет. Слух, който Селин Дион отрече лично.

След десет месеца без публична поява Селин Дион най-накрая напусна дома си. Тя отиде на хокейния мач между "Монреал Канейдиънс" и "Златните рицари" в Лас Вегас.

Певицата пристигна с усмивка на лицето. Тя позира с вицепрезидента на канадския отбор Шантал Машабе. Снимката беше публикувана в Instagram с надпис: "Страхотно посещение на нашия мач във Вегас вчера. Благодаря на Селин Дион за щедростта ѝ. Целият отбор беше толкова щастлив да се срещне с теб и семейството ти. Това трябва да успокои всички!".