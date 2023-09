„Тя прави всичко, за да се възстанови“: Сестрата на Селин Дион с новини за състоянието ѝ

С елин Дион обеща да „работи усилено“, за да възвърне силите си, след като разкри за диагнозата си Синдром на скования човек през декември 2022 г. Днес нейната сестра Клодет уверява феновете, че не би могла да бъде по-вярна на думата си.

„Тя прави всичко, за да се възстанови“, казва 74-годишната Клодет пред HELLO! Канада. – „Тя е силна жена“.

„Това е заболяване, за което знаем толкова малко“, признава Клодет, откровено размишлявайки върху симптомите, свързани със синдрома.

„Има спазми – те са невъзможни за контролиране. Знаете за хората, които често скачат през нощта заради схващане в крака или прасеца? Нещо такова, но във всички мускули“, казва тя ужасена. „Малко можем да направим, за да я подкрепим, да облекчим болката ѝ.“

55-годишната Селин за първи път съобщи новината за диагнозата си в емоционално видео в социалните медии, като каза на феновете, че изпитва спазми, засягащи „всеки аспект от ежедневието ми, понякога причинявайки затруднения, когато ходя и не ми позволява да използвам гласните си струни, за да пея така, както съм свикнала."

