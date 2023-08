Сестрата на Селин Дион разказа за битката на певицата с рядкото неврологично заболяване

С естрата на Селин Дион Клодет разказа пред сп. "Журнал дьо Монреал" за битката на носителката на "Грами" с рядкото неврологично заболяване синдром на скования човек, съобщи ДПА.

Преди месеци изпълнителката на "My Heart Will Go On" отмени турнето си по здравословни причини.

Ще се завърне ли Селин Дион на музикалната сцена?

Седемдесет и четири годишната Клодет Дион каза, че Селин "чете научни публикации за тази рядка болест". По думите й певицата се нуждае от почивка. "Тя винаги се е опитвала да бъде най-добрата, най-силната. Идва време, когато човек трябва да слуша сърцето и тялото си. Важно е", посочва още Клодет Дион.

Céline Dion is continuing to prioritize her health. Her sister gets candid about her rare neurological disorder: https://t.co/Tl8mU7h62B pic.twitter.com/uttdxXLW8d — E! News (@enews) August 5, 2023

Когато обяви заболяването си, 55-годишнбата Селин Дион подчерта, че синдромът на скования човек засяга един на милион души.