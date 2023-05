Заради своето нелечимо заболяване: Селин Дион отменя световното си турне

С елин Дион отмени световното си турне Courage, тъй като продължава безмилостната битка с неврологичното си заболяване, което я превръща в "човешка статуя".

На 55-годишната певица й се наложи да отложи планираните си концерти, след като публично сподели през декември, че страда от тежкото неврологично заболяване, известно като Синдром на скованото лице.

Селин влезе в Instagram в петък, за да обяви, че с „огромно разочарование“ не е успяла да участва в световното си турне, добавяйки, че „работи наистина усилено, за да възстанови силата си“, пише DailyMail.

Публикувайки изображение на датите на нейното отменено турне, тя каза: "С огромно разочарование трябва да обявим днес отмяната на световното турне Courage".

„Много съжалявам, че ви разочаровам отново. Работя наистина упорито, за да възвърна силата си, но турнетата могат да бъдат много трудни дори когато си на 100%", пише още канадската певица.

„Не е честно спрямо вас да продължавам да отлагам концертите и въпреки че това ми разбива сърцето, най-добре е да отменим всичко сега, докато наистина не съм готов да се върна отново на сцената", става още ясно от изявлението.

„Искам всички да знаете, че не се отказвам… и нямам търпение да ви видя отново!“, категорична е Селин Дион.

Селин също сподели изображение на пълния списък с отменени дати на турнето, включително концерти във Франция, Белгия, Дания, Полша и Обединеното кралство.

В изявлението се добавя: „Ние наистина се надяваме, че някой ден скоро Селин ще може да дойде във всички тези градове в Европа, за да пее пред своите невероятни фенове, но това време просто не е сега.“

През декември певицата на Since You Loved Me разкри, че е била диагностицирана с рядкото неврологично разстройство, наречено синдром на "човешката статуя".

Състоянието, което засяга един на милион души и кара мускулите й да се напрягат неконтролируемо, в крайна сметка оставя страдащите като „човешки статуи“, тъй като прогресивно парализира тялото, оставяйки страдащите неспособни да ходят или говорят.

Въпреки че няма лек за заболяването, има лечения, които забавят прогресията и Селин разкри, че прави всичко възможно, за да сведе до минимум симптомите.

Певицата на The Power of Love се обърна към феновете си в сълзлива публикация в Instagram на 8 декември, добавяйки, че това я принуждава да отложи европейското си турне.

„Здравейте на всички, съжалявам, че ми отне толкова време да се свържа с вас. Всички ми липсвате толкова много и нямам търпение да бъда на сцената и да говоря лично с вас“, написа тя в края на миналата година.

Майката на три деца за пръв път намекна за здравословните си проблеми през януари 2022 г., когато отмени датите в Северна Америка на световното си турне Courage от 9 март до 22 април.

Съобщението дойде три месеца след като тя трябваше да отмени завръщането си в Лас Вегас поради същия здравен проблем.

Селин стана известна като „Кралицата на Лас Вегас“ заради изключително успешните си представления там.