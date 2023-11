Псориазисът "удря" ставите и сърцето: Как да се преборим със заболяването

П сориазисът е сред социалнозначимите заболявания. В световен мащаб засяга около 2% от популацията, а в България между 100 000-150 000 души. Негова „мишена” са хора от всички възрасти, без значение от пол или раса, казва в Световния ден за борба с псориазиса доц. Весел Кантарджиев.

Псориазисът може да обхване различна площ от тялото, в това число скалпа, лицето, дланите и стъпалата, ноктите. Често засегнати обаче са ставите и сухожилията, което от своя страна може да доведе до възпаление, оток, деформации, затрудняващи и ограничаващи извършването на ежедневни дейности, обяснява той.

Допълнително се асоциира с множество сърдечно-съдови и метаболитни заболявания, затова контролът на придружаващите заболявания е много важен,категоричен е специалистът.

Did you know that, if you have psoriasis, you could develop a potentially serious form of arthritis? Find out more about psoriatic arthritis and how to monitor your risks by taking part in the HPOS Study https://t.co/aiAjgdCvxa pic.twitter.com/slZQDLya0Y