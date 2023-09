Противоречивата традиция на лятното часово време

В секи март преместваме часовниците с един час напред и така лятното часово време удължава следобедите ни. Без значение дали ви харесва или не тази промяна не минава година, в която хората да не поставят под въпрос спорната традиция.

Кой въведе лятното часово време?



Противоречивата традиция за изместване на времето е въведена не от кой да е, а от Бенджамин Франклин през 1784 г. Въпреки това, той никога не е възнамерявал тя да се приема сериозно. Човекът просто се пошегувал.

Докато работел като френски посланик, Франклин изпратил писмо до The Journal of Paris, в което се оплаквал, че слънцето вече си е добре и изгрява в 6 сутринта. С престорена сериозност Франклин възкликнал: „Видях го със собствените си очи. И след като повторих това наблюдение през следващите три сутрини, намирах същия резултат“. Той изложил предимствата от манипулирането на времето, които освен всичко спестявали и пари. Един такъв режим щял да позволи на хората да стават със слънцето и да си лягат със залеза му, като по този начин ще съгласуват работния си живот с неговите цикли. Всичко това започнало като малко забавление, скоро се възприело като сериозна идея. Трудната част в цялата история е да се разбере дали самият Франклин наистина е мислел това сериозно, защото сарказмът е труден за откриване в писмена форма. Въпреки че, когато се прочетат предложенията на Франклин, нужни за въвеждането лятно часово време, според него - да се раздадат свещи, да се обложат капаците на прозорците и да се стреля с оръдия по улиците сутрин, за да се събуждат хората, които да се прилагат от въоръжена полиция, честно казано е трудно да вземем думите му сериозно.

Шегувал ли се е Бенджамин Франклин?

Lol that you believe that’s the origin of daylight savings time. https://t.co/2FgovbzV72



Въпреки че е ясно, че Франклин се засмя с писмото си, е много вероятно, според професор Майкъл Даунинг от университета Тъфтс, тази шега да се е превърнала в доста сериозна идея. Както обяснява професор Даунинг, Франклин е бил проницателен мислител, особено що се отнася до производителността. „Той постоянно пишеше за проблемите на опазването, неща като количеството лой, използвано за свещи. Не можеше да спре да забелязва неща, които биха могли да се направят по-ефективно, ако бяха направени по неговия начин. Така че мисля, че в крайна сметка не беше съвсем шега.

Преобръщане на реалността

Current time format is actually the best, it's the standard time that's the issue.



Fk the uniform time act of 1966. pic.twitter.com/dVVdbB55oa