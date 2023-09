Провокираща наука: Теорията за "квантовото безсмъртие"

К онцепцията за безсмъртието е пленявала хората от хилядолетия, вдъхновявайки истории за вечен живот и търсене на еликсира на младостта. В сферата на квантовата механика се появи провокираща теория, наречена „квантово безсмъртие“. Тази теория предполага, че съзнанието може да съществува в паралелни вселени, като така ни предоставят форма на вечно съществуване.

"Quantum" appears to be a synonym for "crazy" - interesting but is it real?https://t.co/CSssUjJHnJ